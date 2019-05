Vícerychlostní zvyšování platů. Učitelé by i příští rok mohli dostat přidáno víc než jiní státní zaměstnanci

„Vláda by měla co nejdříve předložit časový harmonogram, aby se případné změny platů promítly do návrhu rozpočtu,“ řekl předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Ministryně financí teď hledá na růst platů peníze. V řádu dnů chce předložit zákon, který změní pravidla pro neobsazená pracovní místa „Chci jasně říct, že na neobsazená místa – po určitou dobu, musíte počítat s limitem, nebude se to týkat pracovní neschopnosti – by se nevyplácely peníze,“ řekla Schillerová.

„Pokud by existovala černá místa, která slouží pro fond odměn, tak je potřeba je zrušit. Ale nelze to udělat generálně, musí se postupovat individuálně,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.