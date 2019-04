Odbory požadují pro příští rok růst minimální mzdy na 15 tisíc korun. Podle analytiků je to „moc“

Podle Svazu průmyslu a dopravy by však měla minimální mzda s ohledem na zpomalování ekonomiky růst nejvýš o pět procent, reagovala na požadavek odborů mluvčí svazu Eva Veličková. Odpovídá to zhruba částce 700 korun.

Vzhledem k situaci na trhu práce podle něho nehrozí, že by rychlý růst minimální mzdy výrazně navyšoval nezaměstnanost. „Spíše bude vytlačovat méně efektivní firmy pryč z trhu a jejich zaměstnanci budou přecházet do nových pracovních pozic. K tomu je třeba zlepšit systém rekvalifikací,“ vysvětluje.

Minimální mzdu, kterou pobírá asi 150 tisíc lidí, zvyšuje vláda svým nařízením. V posledních letech to dělá každoročně vždy od ledna. Od roku 2014 do letoška se nejnižší výdělek zvedl o 4850 korun, tedy zhruba o 60 procent. Rostl tak výrazně rychleji než ostatní mzdy.

Odbory se svým požadavkem na další znatelné navýšení minimální mzdy se také podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy „zapomněly v čase“. Jako by snad chtěly uspíšit příchod ekonomické krize.

„Už se nepíše rok 2017, ale 2019, a česká ekonomika čelí nejvážnějším hrozbám od roku 2013. Navýšení minimální mzdy o 1650 od příštího roku by v tuto chvíli představovalo další zásadní ohrožení české ekonomiky a odboráři to musí dobře vědět. Cynicky hazardují s celospolečenskou situací, nereflektují společenský konsensus a sobecky hledí jen svých partikulárních zájmů,“ míní Kovanda.

A připomíná, že ziskovost tuzemské podnikové sféry, měřená Českým statistickým úřadem prostřednictvím takzvané míry zisku, vykázala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 svoji nejnižší úroveň minimálně od roku 1999. Podle údajů zveřejněných ČSÚ v rámci čtvrtletních sektorových účtů dosáhla hodnoty 46,6 procenta.

Stále se sice pohybuje nad úrovní míry zisku v EU jako celku, která se dle údajů Eurostatu aktuálně pohybuje kolem hodnoty čtyřiceti procent, ale rovněž míra investic tuzemských podniků je ovšem v porovnání s EU nadprůměrná, upozorňuje. V Česku ve čtvrtém kvartále 2018 překročila poprvé od roku 2013 úroveň 30 procent, zatímco hodnota za celou EU se pohybovala nad 23 procenty.

„Je patrné, že firmy reagují na pokles své ziskovosti, který je způsoben zejména nejrychlejším růstem reálných mezd od počátku milénia, investicemi do modernizace tak, aby mohly zdražující lidskou pracovní sílu nahradit stroji a technologiemi,“ dodává Kovanda.

Odbory: Nejnižší výdělek je v Česku pod hranicí příjmové chudoby

Odbory poukazují na to, že čistý nejnižší výdělek je v Česku dlouhodobě pod hranicí příjmové chudoby pro samotného dospělého. Kritizují také to, že se české mzdy a platy k příjmům ve starých unijních státech nepřibližují. „V době nejnižší nezaměstnanosti je důvod, aby mzdy významně rostly. Pomůže to kupní síle, pomůže to malým a středním podnikům, pomůže to i tomu, že český občan bude věřit v budoucnost,“ je přesvědčen Středula. Podle něj přidání firmám pomůže si pracovníky udržet.