Pracovat méně za stejný plat? Některé firmy už to zkoušejí

„Navrhujeme zkrácení pracovní doby při zachování stávající mzdy. Může to znít revolučně, ale stejně zněl před sto lety požadavek na osmihodinovou pracovní dobu nebo pětidenní pracovní týden,“ připomněla na svém březnovém sjezdu ČSSD. Je totiž pravda, že ke zkracování pracovní doby dochází i v Česku, ale zatím často jen z pohledu jiného časového úhlu. Než v roce 1918 Československo vzniklo, činila zákonná pracovní doba 11 hodin denně, v řadě průmyslových odvětví byla ale už v praxi kratší. Se vznikem Československa je pak spojeno uzákonění 48hodinové pracovní doby a šestidenního pracovního týdne, to se ovšem týkalo jen podniků podrobených živnostenskému řádu a některých dalších podniků a závodů. Někteří už v té době pracovali méně, i když režim práce 8 hodin denně / 6 dní v týdnu platil až do roku 1956, kdy se pracovní doba zkrátila na 46 hodin týdně. Od roku 1966 přecházela ekonomika postupně na 42,5hodinový pracovní týden, kdy 41,5 platilo pro dvousměnný a 40 hodin pro třísměnný a nepřetržitý provoz. „Dnes spousta firem nabízí extra týden nebo ještě víc dovolené, jsou nové sick days a další formy volna, když máme také nový státní svátek na Velký pátek. Čistý roční pracovní fond se tak postupně zkracuje,“ připomíná senior konzultant v české pobočce firmy Déhora Roman Urban. Společnost se zabývá plánováním pracovních sil v provozech se směnným režimem a má tak s firmami řadu zkušeností. Zatímco v zahraničí jsou různé formy zkracování stále častější, u nás jsou to zatím jen první vlaštovky, konstatuje Urban. Důvodem je podle něho zásadní rozdíl, který plyne z historického vývoje, tradice, zátěže totalitního režimu a také z menšího vlivu odborových organizací v Česku. Roli hraje i to, že jde o něco převratně nového, na co nejsme zvyklí. „A proto je tu velký strach z neznáma. Česká republika je méně otevřená ‚pokusům‘ či sociálním inovacím. A ne proto, že by nechtěla, ale nejčastěji z neznalosti, strachu a případně i z pohodlnosti,“ vysvětluje Urban.

Co se totiž týká nároku na pracovní podmínky a přání lidí, tak státy Evropy jsou v tom podle něho srovnatelné. Naopak za specifické považuje země severské a případně některé západoevropské, a to jejich přístupem ke zdravějšímu životnímu stylu. Jdou totiž vesměs dále za minimální požadavky zákoníku práce. „Například v Nizozemí – a je to různé dle kolektivních smluv a sektorů, když odpracujete noční, víkendovou nebo i odpolední směnu, tak kromě finančního nároku na bonus za takovou směnu vzniká i nárok na delší odpočinek, více volného času na zregenerování. Cílem tak není jen zohlednění tělesných hodin/biorytmu člověka a jeho zdraví, ale i tak zvaná dlouhodobá udržitelnost lidského kapitálu,“ vysvětluje Urban. Příkladem může být letecká společnost KLM. Tamní zaměstnanci pracují na směny v šestitýdenním, cyklickém směnovém modelu, kde jsou definované víkendy a noční směny a jejich určitý počet. „V tomto modelu mají zaměstnanci odpracovat 6 týdnů * 5 dní / týden, tedy 30 směn. Zaměstnanci však dostávají za daný počet nočních směn, víkendů a odpoledních směn extra volno v daném cyklu, a sice 2 dny / 2 směny. To znamená, že u tohoto konkrétního příkladu pracují jen 28 směn místo třiceti,“ dodává Urban. První české vlaštovky První vlaštovky, jak bylo řečeno, se však postupně objevují i v Česku. Jednou takovou je například firma Rodenstock z Klatov. Ta nedávno začala praktikovat nový rozpis směn, kdy přestože zaměstnanci pracují o 2,5 hodiny méně, než říká zákon v souvislosti s plným úvazkem v nepřetržitém systému práce, objem výroby se nijak nezměnil. Produktivita zaměstnanců naopak vzrostla přibližně o tři procenta, vyplývá z hodnocení Dehory. Firma si tak od provedených změn slibuje především zlepšení atmosféry na pracovišti a třeba i to, že spokojení zaměstnanci budou méně nemocní nebo budou méně chtít odejít jinam. „Zaměstnavatel se rozhodl ponechat sto procent mzdy. Nevýhodou modelu pro zaměstnance je ale to, že některé víkendy pracují. Na druhou stranu, v nepřetržitých systémech to je přece zcela běžné. Proto také třetina zaměstnanců přijala změnu dobrovolně, což deklaruje jejich zájem,“ říká Urban. A dodává, že pro firmu je přínosem především to, že je využitý čas k produkci i o víkendu a firma tak stíhá pokrývat zakázky, které se jí o víkendech hromadí. Dříve také musel zaměstnavatel motivovat zaměstnance extra bonusy za práci přesčas o víkendu, což nyní nemusí a došlo tak rozhodně podle Urbana k zachování produktivity práce. A zda se díky tomuto kroku i navýšila, to se ukáže až za určitou dobu.

Stejnou zkušenost má i další z firem, která pro změnu zvolila místo krácení hodin odpracovaných v daném dni rovnou jeden den volna navíc. Digitální agentura Sherpas ohlásila, že od letošního ledna přidává zaměstnancům k volnému víkendu ještě pátek. Týká se to všech 25 z nich. Jak pro Mediář v době zavádění uvedli spoluvlastníci společnosti Jiří Suchý a Marek Antoš, ke kroku se rozhodli proto, že chtějí „dosáhnout ideálních možných podmínek pro sladění a vyvážení osobního a pracovního života zaměstnanců“. „Dává nám to mnohem větší smysl než sypat peníze do posiloven v kancelářích nebo najímání happiness manažerů. V práci se podle nás má pracovat a naším úkolem je umožnit všem věnovat se jejich koníčkům a rodinám v čase, který patří jen jim,“ uvedl v lednu šéf agentury Luboš Plotěný. Nyní, po třech měsících fungování v praxi, jsou s prozatímními výsledky spokojeni. Marketingový manažer firmy Michal Mládek vysvětlil, že zavedení třídenních víkendů chápe firma jako přirozený vývoj v rámci dlouhodobě nastavené vnitřní kultury firmy. „Nejedná se ale o zbrklou akci, poslední rok jsme o tom docela intenzivně přemýšleli a analyzovali to, jestli si něco takového můžeme dovolit zavést do praxe. Všem lidem jsme na začátku řekli, že ideální stav je takový, že v pátek nejsou v kanceláři a pokud možno nepracují. Samozřejmě že z pozice agentury, která pracuje pro své klienty, potřebujeme dodržovat nějaká elementární pravidla týkající se především dostupnosti lidí – když něco klient potřebuje, určitě se nám v pátek dovolá a jeho podnět řešíme. Neděje se to ale nějak často, což jsme ostatně tak trochu předpokládali,“ říká Mládek.

A ačkoliv je v tuto chvíli stále ještě brzo na hlubší analýzy, první dojmy podle něho nasvědčují tomu, se firma ve svých předpokladech nemýlila. „Dokážeme si naše povinnosti poskládat natolik efektivně, že je zvládneme odpracovat i na kratší časové ploše,“ konstatuje Mládek s tím, že se zatím žádná negativa nového systému neprojevila. „Pracovní dobu jsme nijak neměnili. Máme úplně normální osmihodinové pracovní dny, když je nicméně nárazově třeba zabrat, prostě se to udělá. A to platilo jak před, tak po zavedení třídenních víkendů,“ dodává. Jinde zkrátili na 35 hodin, ale za cenu dalších částečných úvazků Pozitivní zkušenost mají třeba i v Air Bank. I zde plánují směny na 35 hodin týdně, a to přestože v tomto případě je to stojí o něco více. „Cílem bylo, aby zaměstnanci na vybraných pobočkách měli jen jeden pracovní víkend v měsíci a zároveň méně večerních pracovních směn. To znamená, že jsme jim zkrátili pracovní dobu ze 40 hodin týdně na 35 a přitom jsme zachovali stejnou mzdu. Na druhou stranu, abychom nemuseli omezit otevírací dobu na pobočkách a klienti k nám dál mohli chodit tak, jako jsou zvyklí, začali jsme také přijímat více kolegů na zkrácené pracovní úvazky,“ vysvětluje ředitelka Péče o zaměstnance Air Bank Veronika Horáková.

Od ledna letošního roku pak zkrácený pracovní týden – se mzdou jako za plný – rozjela Air Bank už na všech pobočkách, které mají víkendový provoz. „Se zaměstnanci máme ale ujednáno, že v případě, kdy nebude možné například z důvodu většího počtu nemocí dodržet volné víkendy, přejdeme dočasně do standardního pracovního režimu. Technicky totiž mají zaměstnanci pracovní smlouvu na 40 hodin týdně, ale plánuje se na 35 hodin týdně,“ dodává Horáková. Nový pracovní režim se podle ní každopádně osvědčil. Ani v praxi, při uplatňování kratší pracovní doby, nenarazili na komplikace. „Nejprve jsem se obával toho, že plánování směn bude komplikované, protože musím pracovat se stejnou otevírací dobou pobočky, ale se zkráceným pracovním fondem kolegů, kteří navíc mohli mít jen jeden pracovní víkend za měsíc. Do toho jsme přijali kolegy na zkrácené pracovní úvazky, například studenta, který může do práce chodit, jen když nemá přednášky. Poprvé tedy plánování směn bylo jako řešit nějakou logickou úlohu, ale velmi rychle jsem si v tom našel systém a dnes je to už běžná rutina,“ vysvětluje manažer pobočky Air Bank v Letňanech Petr Nejedlý. Večery a víkendy tak banka vykrývá novými kolegy, které přijímá na různé formy zkrácených úvazků. Velmi často se jedná právě o zmíněné studenty – ti oproti stávajícím zaměstnancům chtějí chodit do práce právě o večerech a o víkendech, tedy v době, kdy nemají školu.