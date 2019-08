S nástupem robotů vznikne dvojnásobek míst, než kolik jich zanikne, předvídají ekonomové

Díky technologickému pokroku by mohl ve světě vzniknout do poloviny příštího desetiletí dvojnásobný počet pracovních míst, než kolik jich kvůli robotům zanikne. Podle studie Světového ekonomického fóra (WEF), z níž citoval list The Guardian, bude za přispění nových technologií vytvořeno na 133 milionů míst, 75 milionů bude zřejmě zrušeno.