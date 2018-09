Kdyby ekonomiku drtila krize, koho by se personalisté zbavovali nejdříve?

Je také podle něho přirozené, že když přichází krize, jako první chtějí jít pryč právě ti schopnější, výkonnější a zodpovědnější, tedy ti, o které by firma nechtěla většinou přijít. „A proto je jim potřeba včas říci, že s nimi firma počítá. Snažit se je zastavit až ve chvíli, kdy přinesou výpověď, je pozdě a v drtivé většině případů se to již nepodaří,“ konstatuje Zámečník.

A jak se na krizi z pozice lidských zdrojů připravit? Třeba tím, že při přijímání nových zaměstnanců je potřeba nastavovat výši mzdy co nejracionálněji, tedy nováčky zbytečně nepřeplácet, míní manažer Slavia pojišťovny Peroutka. „Následné zvýšení mzdy je pak příjemné oproti snižování mzdy. Rovněž je potřeba využívat zkušební dobu a možnost sjednat pracovní poměr na dobu určitou,“ dodává.

Podniky by neměly podcenit komunikaci se zaměstnanci

A co můžou udělat sami zaměstnanci, v předstihu, pokud se krize blíží? Podle personalistů není třeba panikařit a začínat leštit životopis. Důležité je soustředit se v práci na to podstatné, co přináší firmě hodnotu, a nedělat věci, které po nich třeba ani nikdo nechce. „Pokud to od svého šéfa nevím, je dobré se na to přímo zeptat. Firma se nebude zbavovat lidí, kteří dělají, co mají, a přinášejí hodnoty,“ dodává Halbrštát.

Firmy by se naopak zase měly vyvarovat neúcty a despektu k vlastním lidem – zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, ale i k veřejným institucím a legislativě. „Obchodní úspěchy jsou totiž výsledkem úsilí celého týmu. A kvalita vztahů je páteří konkurenční výhody. Dlouho a pracně se buduje a neskutečně rychle ji můžete ztratit,“ upozorňuje personální ředitelka společnosti Kofola Hana Celtová.

Společnosti by tak zcela určitě neměly podcenit komunikaci s lidmi, být transparentní a vysvětlit přesně a jednoduše připravovaná opatření. „Také nejednat zbrkle a připravit si kroky a opatření, které lze dle hloubky a délky krize nasadit,“ zdůrazňuje komunikační manažer společnosti Continental Barum Regina Feiferlíková. Podle ní je v případě propouštění potřeba brát na zřetel i sociální stránku.

„Například je dobré se vyvarovat primárně propouštění ,zranitelných‘ skupin, které se hůře uplatňují, třeba zaměstnanců ve věku 50 plus. Zároveň je nutné při této nelehké situaci být co nejvíce férový. Toto jsou aspekty, které pak v budoucnu mohou dlouhodobě ovlivnit dobré jméno společnosti jako vyhledávaného zaměstnavatele,“ vysvětluje Feiferlíková.