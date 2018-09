Blíží se další krize? Mohou ji vyvolat obchodní války s USA nebo předlužené státy

Obecně lze ale podle Jáče zkonstatovat, že momentálně není patrný žádný konkrétní sektor, jenž by mohl být spouštěčem výraznější krize. „Ekonomika tak může dojít do recese v rámci hospodářského cyklu s tím, jak mnohá dnešní optimistická očekávání domácnosti, firem a vlád budou postupně korigována. Spouštěčem mohou být také chybná politická rozhodnutí ve smyslu rozhodování na nejvyšší globální úrovni v souvislosti s růstem globálního protekcionismu, tedy obchodním pnutím mezi USA a zbytkem světa,“ říká Jáč.

Častěji ale ekonomové i ti, kteří sledují personální zdroje firem, míní, že případná krize může přijít z reálné ekonomiky, tedy z inovací a takzvaného průmyslu 4.0.

„Může přinést takové změny, že některé firmy a následně celé sektory a s nimi i celá ekonomika je prostě ‚neustojí‘,“ varuje Horská . A Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC s tím souhlasí. „Než vzniknou a etablují se nové firmy a sektory, může si ekonomika projít krutou recesí,“ dodává Horská.

Příkladem může být podle ní elektrifikace aut, která, pokud bude překotná a uspíšená vládní intervencí, tedy regulacemi či příliš výhodnou cenovou dotací, může vést k rychlému zániku sektorů. Například dodavatelů dílů do aut se spalovacími motory. „A než se vytvoří nové firmy, dodávající komponenty do elektroaut, může celý ekosystém dodavatelů autoprůmyslu výrazně zeštíhlet,“ varuje.

Podle ní by to představovalo zvláště pro českou ekonomiku, kde automobilový průmysl hraje velkou roli, podobně jako na Slovensku, v Německu nebo Španělsku, významné riziko.

Problém české ekonomiky ale také spočívá i v tom, že se stále orientuje na výrobu s nízkou přidanou hodnotou. „Status ,montovny‘ u nás prohloubila i Česká národní banka, která dlouhých tři a půl roku uměle oslabovala korunu. Proto české výrobky konkurují stále spíše nízkou cenou než kvalitou. To musíme do budoucna změnit. Nástup robotizace totiž jinak udělá české ekonomice velkou čáru přes rozpočet,“ souhlasí Cihlář.

Ekonomika směřuje k zpomalení, bát se ale zatím nemusíme

Podle ekonomů má nicméně světová ekonomika vrchol za sebou a míří do fáze zpomalení. A totéž podle nich platí i pro tu českou. „Česká ekonomika již letos proti loňskému roku citelně zpomaluje. O recesi ale zdaleka hovořit nelze. Ekonomickou recesi čekáme na přelomu let 2019 a 2020 ve Spojených státech. V Evropě včetně České republiky by se měla projevit pouze ekonomickým zpomalením,“ míní hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Obecně platí, že v situaci, kdy se ekonomika přehřívá, je dobré ji zchladit. Cílem přitom není zastavit růst výdajů v ekonomice a růst ekonomiky (HDP) jako celku, ale obojí dostat na udržitelnější úroveň.

„Česká ekonomika má nyní za sebou několik skvělých roků, co se růstu HDP týče, a růst mezd je na svých mnohaletých maximech. Přitom ale je to jen pět let zpátky, kdy se ekonomika v roce 2013 vymaňovala z recese a průměrná nominální mzda tehdy dokonce mírně klesla. Žádoucí je vyvarovat se takových výkyvů, protože když ekonomika jednou upadne do recese, tak obnovení pozitivnější nálady trvá hodně dlouho. Je proto dobré si uvědomit, že stávající léta hojnosti nebudou a nemohou trvat věčně, žádoucí je návrat k udržitelnějšímu růstu bez velkých výkyvů,“ konstatuje Jáč.

Je tady ale i druhá stránka mince. „Čím delší bude období bez krize, tím méně budou investoři na toto riziko pamatovat a s o to větší razancí pak recese může přijít. Tím se zároveň zvyšuje riziko, že recese bude doprovozena i finanční krizí,“ míní Vejmělek.