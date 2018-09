Krize v datech: Kudy vedla cesta k pádu Lehman Brothers a recesi

9. srpna 2007 – Krize se začíná promítat i do Evropy. Největší francouzská veřejně obchodovaná banka BNP Paribas zmrazila výběry hotovosti ze tří svých fondů, jež investovaly do rizikových hypoték v USA. Učinila tak, protože se kvůli hypoteční krizi v USA na trzích přestalo obchodovat s cennými papíry krytými hypotékami, do nichž tyto fondy investovaly. Obavy se negativně promítly na celém finančním trhu. Evropská centrální banka zasáhla proti panice a mimořádně uvolnila na bankovní trh rekordní objem 94,8 miliardy eur. O den později i americká centrální banka poskytla bankám peníze, aby zklidnila finanční trhy.

18. září 2007 – Americká centrální banka Fed poprvé od června 2003 snížila základní úrokovou sazbu, a to z 5,25 procenta na 4,75 procenta. Už v srpnu snížila také diskontní sazbu. Fed připustil, že se snaží odvrátit hrozbu recese.