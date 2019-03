V Česku loni pracovalo přes 340 tisíc důchodců, nejvíc za posledních osm let

Téměř 342 tisíc důchodců v prvním pololetí loňského roku pracovalo. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ). To je ve srovnání s rokem 2017 skoro o třicet tisíc víc, je to zároveň nejvyšší počet pracujících důchodců za posledních osm let. Podle statistiků k rostoucímu trendu přispívá vyšší poptávka na pracovním trhu, ale i snaha důchodců udržet si životní standard.