Roky pendlují mezi dvěma státy. Schengen usnadnil Čechům práci za hranicemi

Mnoho Čechů hodnotí členství v EU pozitivně. „Jezdím pětkrát v týdnu do práce, je to pro mě výhoda – zkrácení cesty,“ říká Viktor Toman, který k cestě do Rakouska z Horní Plané na Českokrumlovsku využívá i přívoz přes Lipno.

Toman byl jedním z prvních takzvaných pendlerů. „Přimělo mě k tomu větší finanční ohodnocení a do Rakouska jsem šel kvůli větším sociálním jistotám,“ popsal Toman, který si ještě pamatuje celníky a kontroly na hranicích. „Bral jsem to jako nutné zlo. Dnes je to samozřejmě rychlejší,“ říká.

Dřív byl hraniční přechod otevřený od osmi ráno do osmi večer a musel ho objíždět přes Německo, což byla hodina navíc. Teď mu cesta z práce trvá půl hodiny. „Je to volnější, otevřenější trh lidí – lidi můžou vycestovat, kam chtějí,“ chválí si Schengen český šéfkuchař.