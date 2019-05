Za prací do Německa - ale jedině s němčinou

„Byl jsem mladý, neměl jsem zkušenosti, tak jsem šel do světa. Určitě platově je to samozřejmě výhodnější, sociální jistoty tady člověk má taky,“ řekl Miroslav Kalčík, řezník pracující v Bavorsku.

Nejčastěji nabízené profese v Německu – průměrná hrubá mzda (EUR) Pečovatelská služba – 1 800 (Sasko) – 2 384 (Bavorsko)

Hotelnictví, gastronomie – 1 142 (Sasko) – 1 652 (Bavorsko)

Doprava, řidič – 1 662(Sasko) – 6 711 (Bavorsko) Zdroj: Agentur für Arbeit, Gehaltsvergleich.com

Vyšší platy jsou často hlavní motivací k odchodu za prací do ciziny. V Německu se dá vydělat od jednoho do tří a půl tisíce eur čistého měsíčně. Rozdíly mezi platy v Sasku a Bavorsku jsou ve stovkách eur. Od ledna platí v Německu zákon o minimální mzdě, která je 8,50 eur na hodinu. To je základní částka, se kterou počítá i Pavel Svoboda. Pokud práci v Německu najde.