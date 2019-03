Senát perfektně splnil svou ústavní roli, říká soudce Šimka o grilování Gerlocha

„Je dobré říci, že není žádná ostuda nebýt schválen. To se stává a stávalo se to vícekrát všem třem prezidentům. Pan profesor Gerloch zůstává i po neschválení uznávaným akademikem a profesionálem, ale prostě nebude ústavní soudce, alespoň ne v této konstelaci vztahů mezi prezidentem a Senátem,“ uvedl Šimka pro ČT24.

Šimka v této souvislosti připomíná nedávné schvalování soudců nejvyššího soudu ve Spojených státech amerických „Tam si to ti soudci užili ještě daleko více, než si to užil pan profesor Gerloch,“ říká s nadsázkou.

„U pana profesora se senátoři ptali na zcela legitimní věci, na minulost, na to, co si myslí o hodnotách, o právu, možná trochu o životě, jestli to, co si myslí, opravdu nějak projevil, jestli si to myslí dlouhodobě, jestli je na něj spoleh,“ říká Šimka. „A pak to nějak zhodnotili, to je jejich věc,“ dodává.

Nejvyšší nároky

Šimka zdůraznil, že je správné klást na ústavní soudce nejvyšší nároky. „To je patnáct lidí, kteří mají fakticky nejvyšší moc ve státě, oni mohou zrušit zákon, dokonce mohou zrušit i ústavní zákon za nějakých výjimečných okolností. Ti lidé opravdu drží v rukou klíče k české legislativě,“ upozornil. „To musí být opravdu ti nejlepší z nejlepších, když to zjednoduším, a možná spíše ti nejmorálnější z nejlepších.“

Vhodný kandidát na ústavního soudce musí být podle Šimky přijatelný pro prezidenta i pro Senát. „Měl by to být někdo, kdo je obecně respektován v právnické obci, je prezidentovi názorově blízký, to je zcela v pořádku, že se prezident snaží prosadit názorově sobě blízké lidi, ale zároveň je i politicky a hodnotově přijatelný pro Senát.“