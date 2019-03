Senátoři uškodili Ústavnímu soudu, reagoval Zeman na neschválení Gerlocha. Nebudu trucovat a navrhnu někoho dalšího, dodal

Marek Hilšer z klubu Starostů zase upozornil na to, že Gerloch ve svém životopise neuvedl své práce před rokem 1995, ani to, že působil na vysokých školách, které produkovaly „turbostudenty z řad politiků a policistů“. Gerloch se hájil tím, že do skandálů těchto škol nebyl zapleten a že v životopise uvedl podle zvyklostí jen své publikace za uplynulých deset let.

Ústavních soudců zatím zůstává jen 14. Nový ústavní soudce má nahradit Jana Musila, který koncem ledna Ústavní soud opustil ze zdravotních důvodů.