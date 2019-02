Ústavu vykládám podle textu, nikoliv podle prezidenta, říká Aleš Gerloch

„Je to společné rozhodnutí prezidenta republiky a Senátu, to znamená, že každý soudce Ústavního soudu je navržen prezidentem republiky a u každého musí souhlasit Senát,“ připomíná Gerloch.

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách, údajně mu prezident naznačoval, že by ho výměnou mohl jmenovat do čela Ústavního soudu.

„Nevím, jestli to proběhlo v takovém rozsahu a způsobem, jak bylo uvedeno. Zatím ze strany prezidenta republiky nebyla k tomu úplně dostatečně interpretace, že by přisvědčil, že by se skutečně mluvilo o tom, že pan doktor Baxa má být předsedou Ústavního soudu. Nepotvrdil takové tvrzení, beru ho jako jednostranné. Samozřejmě ho nijak nemůžu zpochybňovat,“ komentuje to Gerloch.

„Můžeme se ptát účastníků, jak to vlastně bylo, zejména včetně toho, proč se to objevilo nyní, a nikoliv v době, kdy k tomu došlo, ze strany příslušných soudců,“ uvažuje Gerloch. „V tomto směru si myslím, že předseda Nejvyššího správního soudu měl informovat ministra spravedlnosti o tom, že k tomu došlo, a to bez zbytečného odkladu,“ vysvětluje své pochybnosti.

