ŽIVĚ: Poslanci Kalousek a Ondráček vysvětlují svůj pohled na vztah prezidenta s justicí

Baxa říká, že s informacemi o schůzce s prezidentem neobíhal redakce, ale odpovídal na otázky novinářů, které následovaly po článku Respektu ze 7. ledna a reakci kancléře Mynáře na něj. „Za každou větou z toho rozhovoru stojím,“ zdůraznil Baxa s odkazem na roézhovor v Deníku N z 16. ledna.

Myslí se, že kdyby informace zveřejnil rovnou, byl by obviněn, že zasahuje do prezidentova výběru nového šéfa NSS. Nechtěl s informacemi o Zemanově údajném ovlivňování vystoupit hned také proto, aby se o něm nedozvěděli soudci, kteří v daných kauzách rozhodovali.

Tlak prezidenta se podle něj také stupňoval. „Když takové věci se vám stanou poprvé, tak tomu nechcete ani věřit. Podruhé je to trapné, stydím se za to, ale nějak to ještě zkusím vysvětlit,“ popsal pocity s prvními setkáními s údajným ovlivňováním ze strany prezidenta. Postupně však začal chápat jako problém, když se z takové komunikace stával styl a obzvlášť ve chvíli, kdy se soud personálně proměňoval.

Nakonec dospěl k tomu, že je třeba vystoupit. „Když ti, kteří by měli respektovat dělbu moci, měli by být zdrženliví a nezasahovat do soudního rozhodování, když zkrátka to sami nevědí, tak je třeba jim to říct, aby se vrátili do těch mezí, kam patří,“ prohlásil Baxa.

Průběh schůzek nezapisoval do spisů, jen o něm neformálně informoval některé kolegy. „Stěžovat si na jednoho člena exekutivy jinému členu exekutivy, to mi přišlo jako úplně marné,“ řekl.

Odmítl Zemanova slova, že vystoupil kvůli zatrpklosti způsobené výběrem jeho nástupce v čele NSS. Zopakoval své výhrady k tomu, že Michal Mazanec nemůže kvůli věku vykonat celý svůj mandát. Osobně proti němu nic nemá a standardně s ním spolupracuje.

Téma se objevilo na začátku ledna

Kauzu odstartoval týdeník Respekt, který v pondělí 7. ledna napsal, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem prý například probíral služební zákon a případ Lesní správy Lány. Údajně se snažil kontaktovat také ústavního soudce Jana Filipa v záležitosti zákona o střetu zájmů a loni podle týdeníku volal také předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi, aby se ho zeptal na rozhodnutí o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA.

Mynář o dva dny později zveřejnil video, v němž odmítl, že by se na schůzkách pokoušel ovlivňovat soudce. Chodil na ně prý s vědomím prezidenta Zemana a vysvětloval na nich stanoviska a postoje hlavy státu.