Ministr spravedlnosti: Pokud prezident naznačoval jmenování do čela ÚS výměnou za rozsudek, šlo by o trestný čin

Pokud by se prokázalo tvrzení bývalého předsedy Nejvyššího soudu Josefa Baxy, že mu prezident Miloš Zeman naznačoval jmenování do čela Ústavního soudu výměnou za ovlivňování rozsudku, byl by to trestný čin minimálně ve stádiu přípravy nebo i pokusu. V rámci poslaneckých interpelací to uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO).