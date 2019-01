Jiří Pospíšil: „Působení na soudce je trestný čin“. Za pět let coby ministr prý podobnou kauzu nezažil

Kancléř prezidenta republiky má podle Pospíšila vedle ministra spravedlnosti klíčovou pozici v ovlivňování toho, jak personálně vypadá česká justice. Na argument Hradu, že prezident pouze vyjadřoval svůj názor, pak Pospíšil reagoval: „Už od starého Říma se strany sporu vyjadřují v písemném podání u soudu, nikoliv bokem někde v kantýně s konkrétním soudcem. To jsou věci, které jsou nepřijatelné kdekoliv v Evropě.“

Podle něj má prezident v Česku klíčové pravomoci ohledně justice: „Vybírá soudní funkcionáře, podává kárné žaloby na soudce, a pokud člověk od prezidenta činí takováto doporučení, jak rozhodnout, tak to má dvojnásobnou intenzitu,“ myslí si Pospíšil.

„Kdo působí na soudce, aby soud nějak rozhodl, se dopouští trestného činu. V širokém smyslu je to pojato tak, že ani nemusíte přímo ovlivňovat, ale když za někým jdete a nějakým způsobem mu autoritativně sdělujete svůj právní názor, tak je to takzvané působení na soudce,“ upozorňoval Jiří Pospíšil, který byl ministrem spravedlnosti v Topolánkově i Nečasově vládě.

Podle Grospiče nejde v tom pravém smyslu o ovlivňování soudců

Předseda mandátového výboru Stanislav Grospič však v Událostech, komentářích upozorňoval, že je sice ovlivňování soudců trestným činem, ale v této kauze by se muselo prokázat, že skutečně o ovlivňování šlo, a to by byla věc trestního řízení.

„Já z těch informací, které jsou známy z veřejně dostupných zdrojů, mám dojem, že se to tak úplně nedá říci. Nejde v tom pravém smyslu o ovlivňování ústavních soudců,“ dodal Grospič s tím, že pevně věří, že se soudy ve většině svých rozhodnutí chovají nezávisle.