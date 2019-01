ŽIVĚ: Náhrady církevních restitucí budou podléhat zdanění, schválila sněmovna návrh komunistů

Téma církevních restitucí doprovázela ve středu dopoledne živá debata. Podporovatelé mluví o jejich předražení, podle kritiků jde o krádež a útok na právní jistotu. Podle kritiků je zdanění krádež a útok na právní jistoty. Novelu, která byla ve středu přijata, Ústavní soud podle nich zruší. „Dochází k prolomení smluvního vztahu, který byl uzavřen vládou,“ řekl Marek Výborný (KDU-ČSL). Někteří poslanci poukazovali na to, že vládní hnutí ANO se k návrhu staví kladně kvůli nutné toleranci komunistů pro svůj menšinový kabinet s ČSSD. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že představitelé ANO vědí, že Ústavní soud zdanění zruší, ale potřebují podporu KSČM. „Hrajete cinknutou, odpornou hru,“ uvedl.

Stát by měl náhrady danit podle schváleného znění novely od příštího roku. V dílčím hlasování Sněmovna zamítla návrh Marka Bendy (ODS) na další roční odklad účinnosti předlohy tak, aby ji mezitím mohl posoudit Ústavní soud. Kritici tvrdí, že zdanění náhrad je protiústavní i s ohledem na smlouvy, které v minulosti uzavřel stát s církvemi v souvislosti s majetkovým vypořádáním. Pro předlohu hlasovalo 106 ze 172 přítomných poslanců. Podpořili ji zákonodárci hnutí ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Proti hlasovalo 56 poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Očekává se, že Senát předlohu zamítne. Dolní komora by se jí v takovém případě zabývala znovu.

Peněžité náhrady, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, zřejmě budou podléhat zdanění. Předpokládá to novela poslanců KSČM, kterou dnes schválila Sněmovna. Pravice neprosadila návrh TOP 09 na zamítnutí sporné předlohy, která nyní poputuje k posouzení do Senátu. Zdanění náhrad patří k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Piráti zopakovali, že návrh nepodporují, protože vláda nedoložila předražení církevních restitucí. „Analýzu nepotřebujete, stačí se zorientovat v čase a prostoru a řídit se selským rozumem,“ oponoval jim šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Náhrady církvím se vypočítávaly podle něho z vyšších cen lesní a zemědělské půdy, než činí jejich nynější průměr.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka tvrdí, že zdanění náhrad je možné a je v souladu s ústavou. „Jinak bychom návrh nepodpořili,“ podotkl poslanec strany, která se spolu s KSČM a Věcmi veřejnými neúspěšně pokoušela v předminulém volebním období restituční zákon tehdejší pravicové vlády zablokovat. Šéf komunistického klubu Pavel Kováčik označil zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi za zpackaný.

Celé dopoledne vedeme diskuzi o komunistické krádeži, kterou nepochybně je tzv.”zdanění církevních restitucí”. Nabývám dojmu, že hlavním motivem je projev antisemitismu. Zákonem utrpí i Federarace židovských náboženských organizací a o to mnohým vládním poslancům jde především — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 23, 2019

Kritici brzdili projednávání návrhu už v minulých čteních, druhé poslanci dokončili až na prosincové mimořádné schůzi. Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně.

Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Restituční zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Poslanci diskutují také o brexitu

U takzvaného brexitového zákona kabinet chce, aby jej sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení. Opozice by tento postup zablokovat neměla.

Ve sněmovním finále je mimo jiné také předloha o internetových stránkách. České úřady a veřejné instituce by je musely přizpůsobit tak, aby byly přístupnější lidem se zdravotním postižením nebo seniorům.