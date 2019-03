Senát odmítl nominaci Aleše Gerlocha na ústavního soudce

Prezident Miloš Zeman nyní bude muset navrhnout Senátu nového kandidáta. Nový ústavní soudce má nahradit Jana Musila, který koncem ledna Ústavní soud opustil ze zdravotních důvodů.

Na plénu hájil nominaci Gerlocha na ústavního soudce hradní kancléř Vratislav Mynář. Jmenoval kandidátovy profesní i odborné kvality, senátory a senátorky ocenil jako sbor lidí s životními zkušenostmi. „Dovolil bych si vás požádat, aby při hlasování o nominaci pana profesora Aleše Gerlocha zvítězily tyhle zkušenosti nad osobními animozitami,“ uzavřel svou řeč.

Senátoři Václav Láska (SEN 21) a Jiří Dienstbier (ČSSD) ale ve svém vystoupení poukazovali na to, že když přijde hájit nominaci kandidáta na ústavního soudce Vratislav Mynář, který se podle nich prokazatelně pokoušel ovlivňovat soudce v živých kauzách, už to samotné by mělo být pro členy horní komory varováním.