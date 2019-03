Soud musí rozhodnout, co je a není v divadle možné, říká žalobce kontroverzní hry. Bude to výzva, reagují divadelníci

„Oni se cítili uraženi, protože jejich reprezentant církve, ať už to byl Jan Pavel II. nebo Ježíš Kristus, byl zobrazen řekněme pro ně dehonestačně, ale na jejich právech se to neprojevilo. Oni nejsou nijak omezeni v další svojí činnosti praktikování víry,“ řekl soudce Sekvard. Doplnil, že kdyby byl ve hře zobrazen Duka nebo Němec, mohli by se domáhat ochrany.

Soudce Městského soudu v Brně Ondřej Sekvard nehodnotil, zda organizátoři festivalu uvedením her překročili hranice či nikoliv. Zabýval se pouze tím, jestli zasáhli do osobnostních práv Dominika Duky a jeho právníka Ronalda Němce, který podal stejnou žalobu jako pražský arcibiskup. Podle soudce ale oba žalobce mohly inscenace maximálně urazit, ne poškodit.

„Nepochybně si autoři byli vědomi toho, že zobrazit tam žijící osobu by mohl být problém,“ uvedl soudce. Dodal, že ve hře šlo o alegorie a nikdo netvrdil, že muž, který v dramatu znásilňuje muslimku, je Ježíš Kristus. Podle něj šlo o symboly. „Nešel bych na ni ani zadarmo, ale není to o tom, že já bych měl posuzovat vkus publika,“ uvedl mimo jiné soudce Sekvard.

Podle Kubišty je možné některá divadelní představení označit za extrémní v případě, že se v nich mluví například o popírání holocaustu. Diskutovaná hra Naše násilí a vaše násilí je ale názor autora a není to „zobrazení skutečnosti“.

„Pokud nějaká moc zasahuje do divadla a říká toto můžete a toto nemůžete, zpětně se ukáže, že to byla chyba. Když někdo zná pana Frljiče, tak ví, že způsobem jeho práce je provokace. V tu chvíli by osobnost, kterou by měl být představitel katolické církve, by měla tuto provokaci vzít a buď ji přejít, nebo na ni nějakým způsobem zareagovat. Ale hnát to v několika stupních až k soudu pro lidská práva mi připadá nehodno této osoby,“ doplnil Kubišta.

Neměla by se uvést hra, která propaguje nesnášenlivost

S tím ale nesouhlasí právník Duky a druhý z žalobců Němec. „Domnívám se, že by každý občan měl vědět, jak se má chovat. Chceme, aby soudy řekly, co je umění a svoboda slova, a co už není umění a svoboda slova,“ řekl advokát.

Němec dále uvedl, že Evropský soud pro lidská práva jasně řekl, že hranice existuje tam, pokud někdo inscenuje hru s úmyslem škodit určitému náboženství tak, aby vzbuzoval negativní vášně proti tomuto náboženství.

„V médiích se (Frljič, pozn. red.) prohlašuje za levicového muslimského agitátora, ve své podstatě za extremistu, a tvrdí o sobě, že každé jeho dílo je politickým činem. Domníváme se, že by tu neměla být uvedena hra, která tu propaguje nesnášenlivost,“ popsal Němec.