Kardinál Duka neuspěl se žalobou na brněnská divadla. Žádal omluvu kvůli kontroverzním hrám

Postup divadla podle kardinála Dominika Duky silně zasáhl do jeho vyznání. Přítomen u soudu nnebyl, k žalobě se ale připojil jeho právník Ronald Němec, který poukázal mimo jiné na to, že svoboda slova není neomezená. Kardinál Duka i Ronald Němec žádají omluvu za zásah do osobnostních práv. Podle zástupců divadel žaloba stojí na pocitech a úvahách, se kterými lze obtížně polemizovat.

Podle soudce šlo o alegirii ne skutečné postavy

Podle soudce Ondřeje Sekvarda o zásah do práv nešlo. „Oni se cítili uraženi, protože jejich reprezentant církve, ať už to byl Jan Pavel II. nebo Ježíš Kristus, byl zobrazen řekněme pro ně dehonestačně, ale na jejich právech se to neprojevilo. Oni nejsou nijak omezeni v další svojí činnosti praktikování víry,“ řekl soudce Ondřej Sekvard.

Doplnil, že kdyby byl ve hře zobrazen Duka nebo Němec, mohli by se domáhat ochrany. „Nepochybně si autoři byli vědomi toho, že zobrazit tam žijící osobu by mohl být problém,“ řekl soudce. Doplnil, že ve hře šlo o alegorie a nikdo netvrdil, že muž, který v dramatu znásilňuje muslimku, je Ježíš Kristus. Podle něj šlo o symboly. „Nešel bych na ni ani zadarmo, ale není to o tom, že já bych měl posuzovat vkus publika,“ řekl mimo jiné soudce Sekvard.

Němec: Hry překročily hranici přijatelnosti

Žalobci podle Němce vždy respektovali média stejně jako práva divadel uvádět jakékoliv názory, jsou-li souladné s právem. Podle něj ale uvedené hry překročily hranici přijatelnosti. „Je například zákaz zpochybňování holocaustu, nelze mít divadelní hru naprosto o čemkoliv. Vždy existují hranice, za které zajít nelze,“ řekl Ronald Němec. U soudu ale řekl, že hry neviděli celé, jen dotyčné scény na internetu.

Kardinál Duka s Ronaldem Němcem kriticky poukazují hlavně na scénu, v níž herec předstírá znásilnění ženy. Podle žaloby se jedná o zobrazení Ježíše páchajícího násilí na muslimce. Náznak, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, spáchal tak odporný čin, je podle žalobců silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí. V žalobě uvádějí, že nevolají po cenzuře, ale respektování právních a morálních mezí.