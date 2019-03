Buď Klaus post šéfa školského výboru opustí, nebo ho odvoláme, říká Fiala

přehrát video Události, komentáře: Petr Fiala, předseda ODS

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura chce Václava Klause mladšího po jeho návratu z pracovní cesty do Srbska požádat, aby na funkci rezignoval. Podle politických dohod křeslo patří ODS. Klaus zatím neřekl, jestli se vedení školského výboru vzdá, proti vyloučení ze strany se ale odvolávat nebude. Podle šéfa ODS Petra Fialy se během příštího týdne nepochybně ukáže, jestli se Klaus místa vzdá, nebo bude strana muset postupovat jiným způsobem. „Navrhneme, aby byl odvolán z vedení školského výboru a nominujeme někoho jiného. Protože to místo podle dohod patří ODS, taková je tradice v Poslanecké sněmovně a na té nemíníme nic měnit,“ popisuje Fiala, co bude následovat.

Fiala přitom přiznává, že Klause mladšího do strany před lety sám přivedl. „Za chybu to nepovažuji. Já jsem Václava Klause přivedl k ODS, nikoli do ODS. Znal jsem ho jako experta na školství a ředitele renomovaného gymnázia. Přizval jsem ho ke spolupráci v této oblasti a on se stal naším expertem pro školství a posléze znovu vstoupil do ODS.“ „Bohužel od chvíle, kdy se stal předsedou školského výboru, což je velmi vlivná pozice, tak se školství víceméně přestal věnovat. A začal se zabývat různými jinými věcmi a stále víc a silněji se dostával do rozporu s programem ODS a to nakonec vedlo k tomu výsledku,“ uvádí Fiala. Fiala: Klaus opakovaně porušoval stanovy Na vyloučení Klause ze strany prý dostává spoustu reakcí, naprostá většina je podle něj pozitivních. „Tady už neexistovala jiná možnost. Václav Klaus porušoval opakovaně stanovy ODS, nerespektoval náš program, vyjadřoval se velmi kriticky a urážlivě k některým kolegům. Určitě nebyl vyloučen za to, že by měl nějaké jiné názory nebo za jeden výrok v Poslanecké sněmovně, byť naprosto nepřijatelný,“ zdůrazňuje. Připomíná, že s Klausem o sporech mluvili a už loni mu udělili „žlutou kartu“ poté, co zpochybnil misi v Afghánistánu. Na podzim pak v senátních volbách otevřeně podpořil Ladislava Jakla kandidujícího za SPD proti kandidátovi ODS.

„Řekli jsme mu, že tyto věci se nesmí opakovat. A ony se nejen opakovaly, ale Václav Klaus mladší ještě přitvrdil. Nedávno například řekl, že nepůjde volit do evropských voleb ODS a že bude někde v Itálii, kde by nejradši volil pana Salviniho. To jsou všechno věci, které jednoznačně ukazují dlouhodobý a stupňující se nesoulad s politikou ODS,“ vypočítává Fiala. Podle něj to proto nemohlo dopadnout jinak. „Nedramatizujme to. Kdyby se nejmenoval Václav Klaus, ale Václav Novák, tak se o tom ani nebavíme a je logické, že už dávno stranu opustil,“ míní Fiala.

Baxa v Interview ČT24: Klausovo přirovnání bylo mimo hranice zdravého rozumu Místopředseda ODS Martin Baxa v Interview ČT24 řekl, že ho Klausovo přirovnání osobně velmi zasáhlo. „Mně to připadalo úplně za hranou toho, co je vůbec možné, aby na půdě Poslanecké sněmovny zaznělo. Přirovnat sněmovnu k židovským výborům a nepřímo EU k nacistickému režimu, je mimo nějaké hranice zdravého rozumu,“ uvedl. Stejně jako Fiala tvrdí, že hlavním důvodem vyloučení Václava Klause mladšího byl úplný programový rozchod s ODS, který se podle Baxy projevoval opakovaně. A to i poté, co Klaus loni dostal od svého poslaneckého klubu „žlutou kartu“.

„Václav Klaus v loňském roce zpochybnil, že by se Česká republika měla podílet na zahraničních misích a plnit své závazky v rámci Severoatlantické aliance. Útočil na členy poslaneckého klubu. Také sdělil, že se nezúčastní evropských voleb a že by volil italského politika Salviniho, který mimo jiné podporuje kvóty na přijímání migrantů, které ODS zásadně odmítá. Zpochybňuje naše členství v EU. Je to podle mě dlouhodobý programový rozchod mezi Václavem Klausem a ODS,“ míní Baxa. Přestože poslanecký klub ODS minulou středu jednoznačně vyzval Klause k odchodu, ten to odmítl. Do sobotního jednání výkonného výboru, který ho vyloučil ze strany (a tím i z klubu), navíc stihl učinit ještě další kontroverzní krok. „Václav Klaus vystoupil na setkání, kde byl senátor, který se hlásí fakticky ke komunistické straně, a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. A tam řekl, že politika francouzského prezidenta Macrona je podobná tomu, jakou prosazoval Adolf Hitler se svým programovým manifestem Mein Kampf,“ připomíná místopředseda ODS.

„To mi připadalo, že už Klaus pálí mosty a znovu používá přirovnání, která jsou za hranicí toho, co by měl politik v demokratické zemi říkat. Není možné, aby se používaly příměry spojující dohromady hrůzný nacistický režim a současnou Evropskou unii,“ podotýká Baxa.

