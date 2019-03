Z poslanců ODS nikdo za Klausem mladším nepůjde, je si jist Stanjura

„Nemám žádné obavy, že by Václava Klause mladšího následovali další členové našeho poslaneckého klubu,“ prohlásil Stanjura v Otázkách Václava Moravce. „Klidně říkám, že se stane, že se rozejdou politické názory a politické cesty, jako se to stalo v tomto případě ODS a Václava Klause mladšího. Připadá mi to normální, nejsme první ani poslední. Jsem potřetí v Poslanecké sněmovně a v každém volebním období některá ze stran řešila podobné věci včetně mé strany. Jsem ale přesvědčen, že nám zůstane 24 poslanců,“ dodal.

Stanjura si je jist, že členy svého poslaneckého klubu dobře zná. Také ví, co vedlo k usnesení klubu minulou středu, když Klause mladšího vyzval k odchodu, stejně tak dobře ví, co vedlo výkonnou radu ODS ke Klausovu vyloučení. To ale podle něj neznamená vnitrostranické štěpení a odchod dalších členů poslaneckého klubu z řad ODS.