ODS rozhodne o vyloučení Klause mladšího. Straníky pobouřil jeho výrok o židovských transportech

Klaus mladší v minulosti spolustraníky pobouřil například tím, když zpochybnil účast českých vojáků na misi NATO v Afghánistánu. „Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci se souhlasem vlády a parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, promiňte, v Afghánistánu nevidím,“ řekl pro Novinky.cz Klaus mladší.

„Mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ takto poslanec komentoval roli českého parlamentu při přebírání evropských nařízení. Pobouřil tím nejen opozici, ale i zástupce z vlastní strany. Za Klausův výrok se ještě přímo ve sněmovně omluvil předseda Fiala.

Klaus mladší přiznává, že přirovnání bylo nešťastné. Celá situace kolem výroku je ale podle něj jen záminkou, jak se ho zbavit. „Sám od sebe z klubu rozhodně odstupovat nebudu. Já jsem kandidoval za ODS, u nás v kuchyni se ODS zakládala a ctím všechny hodnoty, na kterých byla založena. Takže si počkám, až mě případně vyloučí výkonná rada,“ řekl Klaus.

Stane se mučedníkem, myslí si Kubera

„Myslím, že by to měl udělat sám, ale to není možné, protože on pro svou další politickou kariéru potřebuje být vyloučen. Když ho vyloučí, tak mučednictví je velmi oblíbené a Václav Klaus ml. to umně využije a získá na tom body,“ uvedl pro Novinky.cz předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

Na obranu poslance se postavil jeho otec, bývalý prezident a zakladatel ODS Václav Klaus. Strana podle něj míří k politické bezvýznamnosti a vyzval k založení nové, podle jeho názoru skutečně pravicové strany. Sám Klaus mladší mluví o tom, že pokud ho strana nakonec přece jen vyloučí, obrátí se na voliče.

Programová konference, která se v sobotu uskuteční před jednáním výkonné rady, představí plány občanských demokratů na změny u daní, důchodů a vzdělávání, návrhy na zajištění malého a efektivního státu nebo přístup k životnímu prostředí. Straníci se budou věnovat také evropským volbám.