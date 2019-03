Místopředseda ODS Baxa: Klaus svým výrokem překročil hranice všeho myslitelného, usnesení klubu bylo velmi silné

Poslanecký klub se v usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.

Klaus teď má podle Baxy čas si vše promyslet. „Pokud Václav Klaus říká, že je členem ODS, tak jeden z vrcholných orgánů strany ho vyzval k tomu, aby z poslaneckého klubu odešel. To si myslím, že při ctění nějakých základních zásad toho, jak fungují orgány strany, by měl Václav Klaus respektovat,“ řekl Baxa.

Pokud Klaus svůj postoj nezmění, v brzké době se podle Baxy sejde nějaký stranický orgán a poradí se. Potvrdil to také Kupka. „Jistě se k tomu vrátíme. Je to věc čerstvá, myslím si, že v tomhle směru se sluší dát nějaký rozumný čas a prostor na to, aby vyhodnotil věcné argumenty, které zaznívaly,“ uvedl.

Výrok o rozhodování židovských výborů podle Baxy „překročil hranice všeho myslitelného, co je možné například na půdě Poslanecké sněmovny říci.“ Podle Kupky je vyjádření naprosto nepřijatelné. „Ten příměr skutečně nesedí a nemůže sedět, protože historická událost holokaustu s miliony obětí není souměřitelná s ničím,“ řekl.