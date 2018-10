Dochází ke snaze o mou naprostou diskreditaci, tvrdí lídryně ODS v Brně Vaňková

Já můžu pouze jenom říct, že nic z toho není pravda. K mému působení v advokacii jsem se vyjádřila také jasně ve svém prohlášení a můžu říct, že po celou dobu výkonu mé advokátní činnosti jsme neudělala nic, co by bylo v rozporu se zákonem.

Já mohu jenom říci, že v posledních dnech se šíří poměrně velká dezinformační kampaň vůči mé osobě. Mně to samozřejmě není vůbec příjemné. Je zajímavé, že tyto skutečnosti se v médiích objevují teprve poté, co jsme oznámili vznik nové koalice. Předtím, když jsem měla být jednou z náměstkyň, nejpravděpodobněji teda první náměstkyní primátora, tak nic na mé osobě špatného nebylo.

Já jsem vymáhala dluhy za černými pasažéry, kteří si neplnili své povinnosti, měli dostatek času na to, aby svůj dluh uhradili. Tyto dluhy se tedy vymáhaly legální cestou, to znamená uplatněním soudní žaloby a následně v rámci exekuce. Takže ten postup z mého pohledu je naprosto jasný. Já považuji za normální, aby lidi plnili své povinnosti, to znamená, když jedou městskou hromadnou dopravou, aby za ní zaplatili příslušnou částku. Pokud tak neučiní, dostanou nějakou pokutu a tu následně nezaplatí, tak je logické, že ta pohledávka reálně existuje a je vymáhána legálním způsobem.

Já myslím, že to není vůbec podstatné. Zásadní je to, že jsme nalezli shodu. Mám za to, že jsme se domluvili na variantě, která je nejlepší pro Brno, pro jeho rozvoj, pro Brňany a zároveň je to varianta, která naprosto respektuje naše předvolební sliby a naše celostátní směřování Občanské demokratické strany.

Ještě pár hodin předtím, než jste vystoupili na společné tiskové konferenci, to vypadalo, že na koalici s ANO dolaďujete už opravdu jenom detaily. Pak ten obrat. Co se stalo?

My jsme samozřejmě jednali o koalici s ANO. To je pravdou. Bavili jsme se i o programových věcech, ale rozhodně jsme nešli do takových podrobností, jako tomu bylo s tou novou koalicí a prostě nenašli jsme shodu ve všech věcech, ve kterých bylo potřeba tu shodu nalézt.

Překvapily vás ty reakce na ten krok, který se odehrál v Brně, to znamená to, co premiér označil za megapodvod, neuvěřitelné svinstvo?

Samozřejmě jsem čekala, že ze strany hnutí ANO nebude ta nová informace přijata s nadšením, to je naprosto logické, ale skutečně se přiznám, že jsem nečekala, že dojde k tomu, k čemu dochází. To znamená naprostá snaha o diskreditaci mé osoby. Mně je to velmi líto a chtěla bych říct všem, kteří by stáli před něčím podobným, že je k tomu potřeba mít silné nervy.