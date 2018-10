Brněnské ODS mohou ještě zavařit Piráti. Chtějí o koalici hlasovat

Členové mohou variantu schválit, ale také nikoliv, což by podle Koláčného znamenalo, že strana nemůže do koalice vstoupit. Piráti mají v Brně 21 členů a pět čekatelů na členství.

Koaliční smlouva mezi ODS, KDU-ČSL, Piráty a ČSSD by mohla být hotová příští týden. „Předložíme ji místnímu fóru ke schválení. Jsou tam tři dny na rozpravu a 48 hodin na hlasování. Musí to vše proběhnout před podpisem,“ řekl brněnský předseda strany Tomáš Koláčný.

Původní koalice měla být s ANO bez Pirátů

Úterní dojednání koalice ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD, která má 33 mandátů z celkových 55 zastupitelů, vyvolalo v Brně rozruch. Byla totiž už souběžně dohodnutá koalice vítězného ANO s druhou ODS, KDU-ČSL a ČSSD, kterou zástupci těchto stran oznámili v neděli večer.

Úterní obrat tak vyšachoval vítězné ANO i s jeho jedničkou a dosavadním primátorem Petrem Vokřálem. Piráti původně po volbách odmítali vítěze voleb obcházet.

„Pokud by zavládl názor, že to není pro nás výhodné, tak koaliční smlouvu může místní fórum odmítnout. Znamenalo by to, že není schválená a nemůžeme do koalice vstoupit. Vše je ale předčasné, protože nemáme napsaný ještě ani řádek,“ zdůraznil Koláčný. Dodal, že se vyjednávací týmy dokázaly dohodnout.

Politolog: Může se stát ještě cokoli

Podle politologa Stanislava Balíka ještě v Brně může nastat zvrat. „A asi jsou si toho všichni vědomi. Může nastat například u Pirátů, u kterých to musí projít místním hlasováním. Teoreticky se ale může stát ještě cokoliv, dokud nebude po ustavujícím zastupitelstvu,“ řekl Balík.

Podle něj lze krok zástupců ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD vnímat dvěma směry. „Jeden je umělecký, který se těm zúčastněným moc nepovedl s ohledem na to, co říkali pár hodin předtím,“ řekl politolog. ODS do poslední chvíle mluvila o koalici s ANO a tvrdila, že hnutí nechce obejít. Obcházet vítěze nechtěli ani Piráti.

Na druhé straně podle Balíka mohli mít účastníci nové koalice obavu z toho, že stejný krok udělá někdo jiný. „U potenciálních voličů, kteří zvažovali volbu těchto stran, to stranám určitě nepomohlo. Ale zdá se, že u těch voličů, kteří je volili, by mohla převládnout spokojenost, protože ty hlavní tři strany, jako ODS, KDU-ČSL a Piráti, budou mít v tom novém uspořádání větší vliv než v koalici s ANO,“ vysvětlil Stanislav Balík.

U koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD má být primátorkou jednička ODS Markéta Vaňková a prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL), kdežto v koalici s ANO by Vaňková byla náměstkyní a Hladík by byl jen v radě, v lepším případě řadovým náměstkem. Lidovci ani ODS by nejspíš neměli tolik radních. Piráti by v případě koalice vytvořené hnutím ANO skončili nejspíš v opozici.

Babiš: Je to megapodraz a návrat kmotrů do Brna

Lídr ANO a současný primátor Petr Vokřál dohodnutí nové koalice označil za podraz a řekl, že ODS se nechala zlákat na funkci primátorky a lidovci dělali vše pro zlepšení jejich situace. Podle něj mělo ANO nabídku obejít ODS, ale odmítlo ji, aby neporušilo dohodu, kterou stvrdily podané ruce. „Je hodně zajímavá reakce primátora Vokřála. O ODS mluvil jako o té, kdo sedl na lep, ale rozčilený byl na lidovce. Lidovci dosud byli hlavním partnerem, měli prvního náměstka,“ dodal politolog.

O megapodrazu v Brně hovořil včera i premiér Andrej Babiš (ANO). „Já to považuji za megapodraz, neuvěřitelné svinstvo. Pan Vokřál byl velice vstřícný, a i když měl s ODS většinu, tak nabízel společnou koalici s ČSSD, KDU-ČSL. Bohužel do Brna se vrací kmotři. A pro lidi z Brna je to velice špatná zpráva,“ řekl Babiš.

🔊 Megapodraz, svinstvo, návrat kmotrů. Poslechněte si komentář Andreje Babiše k vyšachování hnutí ANO z koaličních jednání v Brně. pic.twitter.com/1oGasjdwhP — Události Brno (@UdalostiBrno) October 9, 2018

Fiala: Být Babišem, raději bych o kmotrech nemluvil

Šéf ODS Petr Fiala se proti takovému tvrzení dnes ohradil a reagoval připomenutím Babišových styků a obchodů. „Být na jeho místě, raději bych o kmotrech moc nemluvil. Na rozdíl od pana Babiše se s nikým takovým neznám, natož abych si s ním tykal či obchodoval,“ reagoval Petr Fiala na twitteru.

Podle Andreje Babiše fandím kmotrům. Být na jeho místě, raději bych o kmotrech moc nemluvil. Na rozdíl od pana Babiše se s nikým takovým neznám, natož abych si s ním tykal, či obchodoval. #ucelovka — Petr Fiala (@P_Fiala) October 10, 2018

Podobný scénář jako v Brně, se podle Andreje Babiše chystá i v Plzni. „Koalice domlouvané ODS na úrovni velkých měst ukazují, že se občanští demokraté nezbavili pověsti strany hájící partikulární zájmy. Není to o programu, ale o těch zájmech, je to to nejhorší, co se může stát,“ řekl Andrej Babiš.

Volby v Brně vyhrálo ANO s 18 mandáty před ODS se 14 mandáty. Osm jich má KDU-ČSL, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři. Dosud Brno vedla koalice ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a Strany zelených. Piráti tentokrát kandidovali samostatně a do zastupitelstva se dostali, naopak Žít Brno, TOP 09 ani Zelení pětiprocentní hranici nepřekročili.