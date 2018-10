„Nechtěli jsme otevřít vrátka kmotrům,“ vidí situaci v Brně dosavadní primátor Vokřál

přehrát video Interview ČT24: „Nechtěli jsme otevřít vrátka kmotrům,“ říká lídr ANO v Brně Vokřál

Vítězné hnutí ANO může skončit v Brně v opozici. „Markéta Vaňková bude asi primátorkou, je to podlehnutí mámení. Já jí to přeji, myslím si, že si to hodně užije,“ řekl na adresu lídryně brněnské ODS v komunálních volbách dosavadní primátor Brna a lídr vítězného hnutí ANO Petr Vokřál a nazval dění v Brně „palácovou revolucí“. „Chápu, že vyjednávání mohou vést k různým výsledkům a že bychom se nemuseli dohodnout. Spíš mě zaráží, jakou formou k tomu došlo. Když máte podepisovat smlouvu a z médií se dozvíte, že se vlastně dohodl někdo jiný a nikdo vám ani nezavolá… To považuji za naprosto nekorektní a myslím si, že toto by do budoucna nemělo mít v politice místo,“ řekl ve středečním Interview ČT24 Vokřál.

Podle něj byl i vůdce hnutí ANO a premiér Andrej Babiš z vyšachování vítěze v Brně „zklamaný a rozčarovaný“. Situaci v Brně Babiš nazval „návratem kmotrů“. A Vokřál s tím souhlasí. „V průběhu včerejšího a dnešního dne jsem zjistil, že řada některých členů stran se dozvěděla o té přípravě, až to bylo upečeno některými lidmi, kteří mají bohatou historii na brněnské politické scéně,“ uvedl. „To je to, co nazval pan premiér tím návratem kmotrů,“ dodal Vokřál. 🔊 Megapodraz, svinstvo, návrat kmotrů. Poslechněte si komentář Andreje Babiše k vyšachování hnutí ANO z koaličních jednání v Brně. pic.twitter.com/1oGasjdwhP — Události Brno (@UdalostiBrno) October 9, 2018 Koalice ODS s ANO by byla v pořádku Přitom i ANO v Brně původně chtělo do koalice právě s ODS. „Záleží, v jakém rozložení a s jakým vlivem. Nechci zasahovat do utváření nové koalice, ale nějaké povědomí o fungování brněnské scény mám,“ řekl Vokřál. „Nechci teď nikoho jmenovat. Možná právě proto, že jsme nechtěli úplně otevřít vrátka, byl to ten důvod, proč se někteří sešli a upletli tento bič,“ naznačil.

Podle něj by přitom koalice ANO a ODS v Brně dávala smysl. „V programu máme minimální odchylky,“ dodal Vokřál. „Klíčové bylo, abychom byli schopni ovlivňovat chod města, to můžeme dělat jen ve stabilní koalici,“ netrval Vokřál na postu primátora pro ANO. Myšlenek na účast ANO v brněnské koalici se dosavadní primátor přesto nevzdává. „Síly na vyjednávání mám dost, budu se snažit pracovat do poslední chvíle, uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet,“ dodal dosavadní primátor druhého největšího města v Česku. „Hon na ANO“ A Petr Vokřál si všímá podobných snah uplést vládu na radnici bez ANO i v dalších městech. „Přijde mi, že občas se ostatní snaží vymezit vůči hnutí ANO při tvorbě koalic. Někdy mi to nepřijde úplně smysluplné, ale hlavně mi to nepřijde dobré pro ta města, protože je nesmírně důležitá kontinuita,“ řekl. Za neúspěchem hnutí ANO v Praze, kde se umístilo až na pátém místě, pak vidí několik důvodů. „Úspěch to určitě není. Vysvětlení je celá řada. Jsou tam aspekty jako velmi složitá minulá koalice, kdy jsme na poslední chvíli vyměnili lídra, to lidé také asi nevnímali dobře,“ zauvažoval. „Není to o tom, že by lídr Petr Stuchlík svou práci udělal špatně,“ dodal Vokřál s tím, že ale měl jiný názor na lídra v Praze.

