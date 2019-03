Klub ODS vyzval Klause mladšího, aby odešel. Stranu prý dlouhodobě poškozuje

Poslanecký klub ODS se ve svém usnesení distancoval od slov Václava Klause ml., v nichž přirovnal počínání Poslanecké sněmovny k židovskému výboru, a omluvil se za ně. Zároveň poslanci ODS Klause vyzvali, aby z klubu strany vystoupil, protože „svým jednáním dlouhodobě poškozuje ODS“.

Klaus výzvu poslaneckého klubu odmítl. „Já nějaké výzvy k odchodu rozhodně nevyplním. Já jsem kandidoval za ODS. ODS byla založena u nás v kuchyni a ctím původní hodnoty, jak byla ta strana založená,“ uvedl. V ODS je podle něj skupina funkcionářů, kteří už stranu kdysi dovedli ve volbách z 30 procent na šest. „Ti mě nenáviděli od prvního dne, co jsem tam vkročil, a teď se jim velice hodilo to možná příliš drakonické přirovnání ohledně ztráty suverenity českého parlamentu,“ uvedl. Dodal, že pokud bude vyloučen, obrátí se k voličům.

Václav Klaus na úterním jednání Poslanecké sněmovny přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. „Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ řekl Klaus během schvalování pravidel ochrany soukromí, která reagují na GDPR.

Obratem poslanci některých dalších stran vyzvali Klause, aby se omluvil, což se nestalo. Poslanec ODS řekl, že byl jeho příměr možná drsný, ale platný.

Václav Klaus se dostal do rozporu s postoji dalších členů strany již dříve. Loni v srpnu kritizovala poslankyně ODS a předsedkyně sněmovního branného výboru Jana Černochová jeho článek, ve kterém se vymezil proti české účasti na misi v Afghánistánu. Podle Černochové v něm Klaus napsal nepravdivé informace.

Před loňskými senátními volbami potom Václav Klaus mladší podpořil Ladislava Jakla, který býval tajemníkem Klausova otce v době, kdy působil v prezidentském úřadu. Jakl ovšem kandidoval za SPD a ODS měla v témže obvodě rovněž svého kandidáta. Ani Jakl, ani kandidát ODS Vladimír Kratina nepostoupili do druhého kola. Předseda ODS Petr Fiala tehdy po jednání klubu uvedl, že si poslanci ODS výroky vyříkali.