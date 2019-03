Václav Klaus mladší: K ODS už se vyjadřovat nebudu, s řadou z nich chci spolupracovat

Výkonná rada ODS vás jednomyslně vyloučila z ODS. Podle širšího vedení poškozujete dobré jméno ODS, nerespektujete hodnoty, principy a program ODS. Vaše první reakce?

Tak já kdybych byl předsedou strany a měl tam řadového poslance profesora Fialu, tak bych ho nevylučoval, protože bych se nebál, že mě bude zastiňovat nebo že mi to bude kazit nebo že má jiné názory, to by mi asi nevadilo. To je můj poslední komentář k ODS. Já opravdu nemám rád takovou tu politiku, že Franta je hulvát nebo špatný nebo hloupý, a proto volte mě. Vždycky myslím, že se mají nabízet pozitivní hodnoty, stát si za svým klidně, i když je člověk sám, proto už se k tomu nebudu moc dál vyjadřovat.

Ta věc, co to spustila, to jest hájení suverenity České republiky, to budu dělat, i kdybych byl v téhle republice poslední z deseti milionu lidí. K ODS se nebudu vyjadřovat i z toho důvodu, že se spoustou těch lidí, nejen těch, kteří se mě zastali v poslední době, ale i s řadou dalších, v budoucnu určitě budu spolupracovat.

Dále vám výkonná rada vytkla veřejné útoky na členy poslaneckého klubu, podporu protikandidáta ODS v senátních volbách nebo to, že jste podpořil vystoupení z EU?

Nechci teď dělat takové ty žabomyší války. Už mě vyloučili, už je to jiná strana, než jsem já. Moje názory jsou stejné. Nemyslím si, že všichni voliči, jak bývalí, tak i potenciální, jsou takoví euronadšenci, jako to oni prezentují. Myslím, že jsem hájil své voliče a budu je hájit dál.

Chystáte se odvolat u stranických orgánů?

Já nejsem žádný jurista. Myslím, že výkonná rada je v rukou těch funkcionářů. Kam bych se odvolával a proč? Nevidím důvod.

Tím končíte i v poslaneckém klubu ODS. Jaké budou vaše další politické kroky?

To vám teď nebudu říkat tady na dešti před barákem. To se samozřejmě dozvíte, svolám na to určitě nějakou veselejší konferenci nebo akcičku v hezčím sále.

Budete dál hlasovat s ODS v daňových nebo sociálních otázkách?

Slíbil jsem voličům, že podpořím všechny zákony, které budou snižovat daně, a nepodpořím žádné, které je zvýší. To rozhodně dodržím. Takže budu hlasovat s kýmkoli, s čertem i s ďáblem, kdokoli bude chtít snižovat daně, s tím budu hlasovat i já.

Chystáte založení jiného politického subjektu?

Zatím bez komentáře.

Spekuluje se o vaší kandidatuře na prezidenta. Uvažujete o ní?

Tak to bych se musel nejdřív oženit. Takže až se ožením, tak se mě pak zeptejte.