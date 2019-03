Jste v protisměru, varují nové značky. Stát jimi chce šetřit kvůli „provozní slepotě“

Kdyby někdo chtěl najet na dálnici u Českého Šternberka do protisměru, musel by být daleko nepozornější než dřív. Ředitelství silnic a dálnic na křižovatce na 41. kilometru D1 představilo velké značky, které důrazně varují řidiče, že míří špatným směrem. Podobné jsou i na dalších třech křižovatkách. Měly by snížit počet lidí, kteří do protisměru vjedou, a tedy i množství případů, kdy chybující řidič nezastaví a po dálnici se v protisměru rozjede.