Proti vyhlášení protektorátu v roce 1939 velmoci k nelibosti Hitlera protestovaly. Žádné další kroky ale nepřišly

Už od Mnichova tak většina národa spatřovala v Sovětském svazu jediného spojence, který by v boji s Německem přišel na pomoc. V srpnu 1939 ovšem došlo k zásadní změně mezinárodní situace, když byl podepsán pakt Molotov – Ribbentrop o neútočení. Po něm uznal Slovensko také Sovětský svaz.

Pro obyvatele protektorátu byla jedinou nadějí válka

Obyvatelé protektorátu se tak v roce 1939 ocitli v paradoxní situaci. Jedinou nadějí na obnovení státní samostatnosti zůstala válka a porážka nacismu. A to ve stejné chvíli, kdy se prakticky celá Evropa modlila, aby se neopakovaly hrůzy předchozího světového konfliktu. Právě memento milionů vojáků padlých v zákopech bylo jednou z příčin, proč se Británie v druhé polovině třicátých let 20. století vydala na cestu politiky appeasementu.

Když v roce 1939 pobýval v Praze americký diplomat George Frost Kennan, poznamenal si: „Právě tak jako očekávali světovou válku, aby je osvobodila z rakouského panství, vkládají nyní Češi znovu své naděje do války, aby jim obnovila politickou svobodu. Neexistuje pravděpodobně žádná evropská země, kde by si přáli válku – a to válku v co nejkratší době – spontánněji nežli v Protektorátu Čechy a Morava. Toto cítění lze vysledovat na každém kroku.“