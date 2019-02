Pomoc proti bolesti, nebo hazard? Tradiční čínská medicína v Česku budí rozporuplné reakce

V roce 2014 padesátičlenná delegace lékařů, vědců a zástupců firem v čele s tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) zjišťovala možnosti východní medicíny přímo v Číně. „Pacientům s chronickými potížemi může tento typ medicíny pomoci, může například snížit spotřebu léků na bolesti kloubů,“ chválil metodu Němeček.

O rok později zástupci nemocnice v Šanghaji předváděli léčebné postupy přímo premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD). Současně došlo k dohodě o výstavbě zařízení v Hradci Králové. „Chceme tlumit spotřebu analgetik při různých operačních zákrocích, to znamená tam, kde ten zákrok není dlouhodobý, je možné použít akupunkturu,“ plánoval tehdejší ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Roman Prymula.

V roce 2017 resort zdravotnictví pod vedením ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD) přišel s návrhem, aby se čínská medicína v Česku vyučovala na vysoké škole, a nový zdravotnický obor prošel.

Hazard s dobrým jménem nemocnice, říká prezident lékařské komory

Loni ale došlo k obratu. Poslanci označují čínskou medicínu za léčitelství a škrtají metodu ze zákona. Nově bylo zrušeno centrum v Hradci Králové. „Žádní léčitelé, ať už své metody nazývají jakkoliv, do zdravotnického zařízení nepatří. My jsme to od začátku považovali za hazard s dobrým jménem Fakultní nemocnice Hradec Králové, to je špičkové zařízení,“ říká k tomu prezident České lékařské komory Milan Kubek.

„Ukázalo se, že zájem není takový, jak se předpokládalo, ten provoz vykazoval ztrátu, z tohoto pohledu se nemocnice rozhodla logicky,“ komentuje uzavření centra současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).