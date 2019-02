Výstraha před silným větrem trvá. Na severozápadě Česka navíc hrozí náledí

Například v Krkonoších už počasí zastavilo lanovku na Sněžku. Vítr zde dosahuje rychlosti přes 115 kilometrů v hodině, místní lanovka přitom může jezdit do rychlosti větru šedesát kilometrů v hodině. Náčelník lanové dráhy Jiří Martinec uvedl, že oba úseky nepojedou zřejmě celý den.

Západní, postupně severozápadní vítr může do úterního poledne dosahovat v nárazech rychlosti až semdesáti kilometrů v hodině, na hřebenech hor i 110 kilometrů v hodině. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky.

Hrozba náledí pro severozápad Čech

ČHMÚ varuje také před náledím. Hrozí v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji, a to od pondělní osmnácté hodiny až do úterních osmi hodin. Povrchy na severozápadě budou po předchozích srážkách mokré a teplota klesne pod nulu. Na jiných místech Česka by se podle meteorologů mělo tvořit pouze ojediněle.