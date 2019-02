ČSSD očekává v otázce obědů zdarma další jednání, podle Babiše by mělo být jasno do měsíce

Bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a prvního stupně základních škol navrhla ČSSD. Vyšlo by to ročně asi na 5,4 miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak přišel s tím, že by bezplatné stravování měli mít školáci z mateřských a základních škol s přídavkem na děti, tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stálo by to na rok asi 1,7 miliardy. Koaliční strany se v pak lednu dohodly, že by jídlo zdarma měli dostávat jen chudší školáci.

Andrej Babiš ale v pátek po jednání koaliční rady řekl, že se nakonec může stát, že se vláda přikloní k rozšíření programů, díky nimž mohou školáci z chudších rodin už teď mít školní stravování bezplatně. V nedělním v rozhovoru pro server Blesk.cz uvedl, že svůj postoj upravil především podle názoru škol, které plošné opatření označily za nepotřebné.