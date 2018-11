Čtyři kraje nevyužívají dotace na školní obědy pro chudé děti, jejich vyřízení je podle nich složité

Katarína Votrubová z Děčína, která na výchovu tří malých dětí zůstala sama, je dlouhodobě v hmotné nouzi. „Nejstarší syn chodí do první třídy a na obědy nechodí. Protože finanční situace mi to nedovoluje, aby si mohl chodit na obědy,“ řekla pořaduVotrubová. Šestiletý Daniel tak nejde po vyučování do družiny, ale rovnou domů. Musí se najíst a vzít si léky, trpí totiž poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou (ADHD).

„Po zaplacení všeho mi zbývají asi 3,5 až 4 tisíce, jak kdy. Pro nás všechny na jídlo a potřeby,“ uvedla Votrubová s tím, že nejčastěji vaří omáčky, které rodině vydrží nejméně na dva až tři dny. „Když něco zbyde, tak to jde do mrazáku. Ovoce, zelenina prostě ne, to už je pomalu dražší než maso,“ dodala.