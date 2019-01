Mrazy udeřily. Na Klínovci ofukují námrazu a sníh ze stromů vrtulníkem

Silný mráz by podle lékařů lidé neměli podceňovat – hlavně senioři, děti a lidé s dýchacím onemocněním. Po ránu by neměli radši vůbec vycházet. „Jako ochranu před mrazem bych doporučila šálu nebo šátek, kterých bych dala víc přes pusu. Co se týče kůže, tak mazat mastnějším krémem,“ poradila praktická lékařka z pražských Nuslí Zuzana Bublová. Naopak šíření chřipky by prý mráz mohl zpomalit.

Na mrazy se musí dobře připravit všichni ti, kteří pracují v terénu, třeba na D1. Například dělník Josef Maraczek bojuje s mrazem hned šesti vrstvami. „Mám nátělník, tričko, mikinu, hrubý svetr, bundu. Ale i tak se chodíme zahřívat do boudy. Každou hodinu,“ popsal v opravovaném úseku D1.