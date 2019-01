Pozemky, které se týkají i dostavby Pražského okruhu, mají za sebou pochybnou restituci

Podle ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřeje Boháče se stavba těchto pozemků dotkne. „Podstatné je, že ještě kolem jsou plochy izolační zeleně, v praxi to jsou terénní valy kolem dálnice, které jsou součástí stavby. Proto je nutné do stavby zahrnout i okolní terén,“ řekl Boháč.

„Mně to zapadá do toho celého příběhu, že ty pozemky takto byly individuálně dělány k tomu, aby sloužily jako potenciální investice, potenciální odměna všem těm, kdo pomohli celému tomu podvodu, aby mohl vzniknout,“ dodal Ondračka.

Právník restituentů Daniel Honzík však odmítá, že by jeho klientům úřady při vydávání pozemků jakkoli vyšly vstříc. Byly k nim podle něj naopak přísnější než k ostatním. „Naše údajná spolupráce s úředníky pozemkového fondu nemohla existovat,“ ujistil Honzík. A odmítl i to, že by jeho klientům pomáhaly vlivné postavy politického zákulisí.

Reportéři ČT objevili tři případy, kdy dříve zrestituovaný pozemek koupil stát zpět. Celkem za ně vyplatil už téměř čtyřicet milionů korun. Jeden z nich se nachází v městské části Uhříněves. „Radnice se rozhodla ho vykoupit, protože potřebovala nutně doplnit pozemek, který vlastní, aby zcelila pozemky pro výstavbu nové školy,“ řekl starosta Prahy 22 Martin Turnovský.

Městská část Uhříněves si pozemek koupila od společnosti Mernhorn Trade. Tehdy ji ovládal pražský právník Jan Šafra. Telefonicky odkázal na e-mail. Na zaslaný e-mail ale advokát už neodpověděl. Jisté je, že kdyby tento neznámý advokát firmu Mernhorn Trade skutečně vlastnil, dobře by na prodeji pozemku v Uhříněvsi vydělal. „Samozřejmě to je velká disproporce, co si budeme povídat. Ovšem my nejsme ti, kdo by reguloval tu první cenu,“ dodal starosta Prahy 22. „Pokud koupíte v roce 2012 pozemek a v roce 2016 prodáte jeho desetinu za stejnou cifru, za kterou jste původně koupil pozemek jako celek, tak je to samozřejmě velmi výhodná koupě,“ uvedl realitní makléř Tomáš Kučera.

Zhodnocení investice o více než 500 procent

Z policejních odposlechů plyne, že advokát Jan Šafra spolupracoval s dvorními advokáty Ivo Rittiga. S nimi dnes tento lobbista stojí před soudem ve známé jízdenkové kauze, kde jsme ho také oslovili. Neodpověděl.

Podobný obchod se povedl také vlivnému pražskému advokátovi Jiřímu Brožovi. Od restituentů koupil pozemek v Kunraticích. Zaplatil za něj 2,8 milionu korun, magistrátu ho však prodal za více než 13 milionů. To je nárůst o více než 500 procent.