Tisíce lidí stále nedostaly náhradu za majetek zabavený komunisty. Chtějí se obrátit na Babiše

„Čekám na schůzku s premiérem, objednám se k ministru spravedlnosti. Myslím, že by tohle měli dát do pořádku. Stát tady selhal a my jsme na to upozorňovali,“ říká předsedkyně Svazu restituentů Miloslava Pešková.

Restituenty měla družstva vyplatit na základě transformačního zákona. Stát ale nijak nekontroloval, jestli se tak stalo. Družstva často skončila v konkurzu a jejich majetek byl převeden na nově vzniklé firmy. A na takový majetek už restituenti nedosáhnou. „Ti, co nám to ukradli, se nám ještě smějí,“ zlobí se Růžena Jamplíková, jedna z poškozených.