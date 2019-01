Bezpečnost Česka je důležitější než zájmy Home Creditu v Číně, shodly se političky

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek prohlásil , že vyjádření českého kybernetického úřadu a Bezpečnostní informační služby ke kauze Huawei ohrožují českou pozici a ekonomické zájmy v Číně. Země chystá podle Zemana odvetná opatření, která by se mohla dotknout Škody Auto nebo PPF či investic Huawei v Česku.

„Vezmeme-li si Čínu jako zemi, kde jsou koncentráky, kde mizí lidé, tak to zkrátka není důvěryhodný partner. To je samozřejmě země, před kterou se musíme mít velmi na pozoru,“ dodala Richterová.

„Bezpečnost a ochrana národních zájmů a našich občanů je na prvním místě. Opakovaně jsme kritizovali i v minulosti, když prezident zpochybňoval naše bezpečnostní služby. Nepřispívá to ani k dobré náladě ve společnosti,“ upozornila Udženija. Prezident by podle ní měl situaci uklidňovat, nikoli „házet šrapnely“, jak své kontroverzní výroky Zeman označil.

Udženija kritizuje i přístup premiéra Andreje Babiše poté, co Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování týkající se zařízení Huawei. „Když se objevila tato zpráva, tak ministři v čele s premiérem začali vykřikovat, jak dají pryč telefony Huawei z ministerstev. Přitom o tom to vůbec není. To bylo naprosto amatérské,“ konstatovala.

Úřad musel později upřesnit, že se jedná o kritickou infrastrukturu, nikoli přímo mobilní telefony. Chybou byla podle Udženije i schůzka premiéra s čínským velvyslancem v restauraci.

Valachová: Nevěřím, že by prezident mohl upřednostnit soukromý zájem

Také podle poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) je bezpečnost nejvyšším zájmem Česka. „A nemůžu uvěřit ani na tisícinu vteřiny, že by prezident republiky mohl upřednostnit soukromý zájem soukromé firmy proti tomu, že chráníme naši bezpečnost a zajišťujeme ochranu našich občanů,“ podivuje se.

Prezident, premiér a ministr zahraničí by podle ní měli na společné schůzce k zahraniční politice, která se má konat koncem ledna, vydat k situaci jasné stanovisko. Nepředpokládá, že by výstupem byla zpráva, že jsou poškozovány zájmy skupiny PPF nebo Home Creditu. „Já bych to vyloučila,“ říká Valachová.

Budovat ekonomické vztahy s Čínou je podle ní v pořádku, protože to dělají i jiné evropské země. „Ale v žádném případě nelze ohrozit bezpečí a ochranu republiky. Čína je suverénní stát jako my, oni si také chrání svou infrastrukturu, taky berou kyberochranu vážně,“ podotýká Valachová.

Polská stopa v Česku

Česká pobočka Huawei je řízena z Polska. Tamní civilní kontrarozvědka v týdnu zadržela kvůli podezření ze špionáže dva lidi – bývalého vysoce postaveného polského bezpečnostního důstojníka a čínského zaměstnance firmy Huawei.