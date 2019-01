Na mnoha místech republiky se mohou tvořit sněhové jazyky. Řidiči by měli být opatrní

Podle předpovědi by v sobotu mělo být v Ústeckém kraji převážně zataženo, místy s občasným deštěm. Večer budou srážky na celém území, v polohách nad 400 metrů nad mořem a postupně nad 600 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi pěti až jedním stupněm Celsia, na horách mezi dvěma až minus jedním stupněm. Vítr v nárazech může mít na horách přes 70 kilometrů v hodině.

Silnice v Libereckém kraji jsou nadále sjízdné s opatrností, i když se oteplilo. Pozorní by měli být motoristé hlavně při cestě do hor. Silničáři i meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků. Sjízdné jsou i silnice v Jablonci, kde město ve čtvrtek vyhlásilo kalamitní stav. Potrvá až do pondělí, problémy jsou v podhorském městě hlavně s úklidem chodníků a sídlišť.

V Libereckém kraji se v noci dostaly teploty nad nulu, pod bodem mrazu zůstaly jen na horách. Hlavní tahy jsou převážně mokré, na silnicích nižších tříd na Jablonecku a Semilsku je ujetá vrstva sněhu nebo zbytky rozbředlého sněhu po pluhování.

Situace v Jablonci nad Nisou, kde od čtvrtka platí kalamitní stav, se výrazně zlepšila. Technické služby z ulic odvezly 2200 tun sněhu, z toho 1400 tun z pátku na sobotu. Zbývá uklidit necelých deset procent z udržovaných chodníků, řekla v sobotu mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová. Ze 143 kilometrů chodníků ve městě se v zimě udržuje 60 kilometrů, uklidit tak zbývá asi šest kilometrů. Místní silnice ve městě jsou sjízdné. Kalamitní stav prvního stupně by přesto měl v Jablonci trvat do pondělí.

Motoristé by při cestě krajem měli být opatrní také kvůli padajícím stromům, které nevydrží nápor sněhu. Ráno narazilo jedno auto na silnici 14 u Harrachova a další na silnici 290 u Poniklé na Semilsku.

Podle předpovědi by v sobotu mělo být převážně zataženo, místy občasný déšť k večeru by měly být srážky v celém kraji. Zpočátku by v polohách nad 400 metrů nad mořem a postupně nad 500 metrů měly být srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty se očekávají mezi třemi stupni a nulou, na horách mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia. Sněhové jazyky by se měly tvořit v polohách nad 700 metrů nad mořem.