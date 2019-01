Jablonec nad Nisou vyhlásil kalamitní stav. Ulice jsou zavalené sněhem, pomáhají i vězni

Česko se dál potýká s následky hustého sněžení. Magistrát Jablonce nad Nisou ve čtvrtek vyhlásil kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Úklid komplikují zaparkovaná auta, město proto vypnulo parkovací automaty na všech parkovištích. Chce ulice uvolnit, aby bylo možné je uklidit. Do úklidu se vedle techniky a pracovníků veřejně prospěšných prací zapojili i vězni, uvedla mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Jablonec je podhorským městem, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná. Za poslední dva dny už napadlo přes půl metru sněhu a stále sněží. „Museli jsme povolat posily, nakladače a také nákladní auta, sníh musíme z města odvážet na deponie, už ho není kam odhrnout,“ řekla Hozová. Komplikovaný je podle ní zejména úklid sídlišť, kde jsou ulice zablokovány zaparkovanými auty a technika tam často ani neprojede.

Tisíce lidí zůstávají bez proudu

Kalamitní stav zároveň od středy stále platí pro Jablonecko a Semilsko v Libereckém kraji a Děčínsko v Ústeckém kraji. „Nadále evidujeme asi 20 poruch na vedení vysokého napětí, což je asi 9000 tisíc odběrných míst,“ uvedla ve čtvrtek ráno mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

„Také v noci stále sněžilo a přibyly nám nové poruchy především na Děčínsku v lokalitě Šluknovského výběžku,“ uvedla mluvčí ČEZ. „Jsme stále v terénu a pracujeme na odstranění poruch. Práce nám znesnadňuje těžko přístupný terén,“ doplnila.

Boží Dar zůstává uzavřen

Boží Dar, nejvýše položené město v České republice, odřízlo ve středu husté sněžení a silný vítr od okolního světa. Silnice na Boží Dar, z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj v Krušných horách jsou kvůli sněžení stále uzavřeny. Silničáři uzavřeli také silnici z Bublavy ke státní hranici. Silnice I/25 z Jáchymova je směrem do hor sjízdná pouze do abertamské zatáčky.

„Technika i lidé jsou v plném nasazení. Problém je v tom, že v noci popadaly stromy na příjezdu na Boží Dar. Obec je nadále uzavřena,“ informoval ráno starosta Božího daru Jan Horník (STAN).

Podle informací z krajského úřadu stojí v abertamské zatáčce policejní hlídka. V určitou dobu shromáždí místní obyvatele, autobusy a zásobování a přivolaný sypač kolonu odvede do Božího Daru. Zajištěn je také průjezd záchranářů. Turisty policie vrací zpět, aby neuvízli na cestě ve sněhu a neznemožnili průjezd pluhu.

Do hor se podle silničářů vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu

Závěje stále hrozí v Krušných i Jizerských horách a meteorologové tam zvýšili stupeň nebezpečí na vysoký. Na severozápadě a severu Čech pak od středních poloh můžou vznikat kvůli nově napadanému sněhu a větru sněhové jazyky. V nižších polohách meteorologové varují před náledím.

Řidiči by měli být velmi opatrní a hlavně do hor se podle silničářů vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Zcela uzavřená je na Liberecku silnice III. třídy z Hodkovic nad Mohelkou do Rychnova u Jablonce.