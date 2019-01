Provizorní svodidla začnou z D1 mizet v pátek. Počasí rozhodne, ve který

V celém Česku sněží a sněžit má i v příštích dnech. Když nasněžilo v prosinci, na dálnici D1 zkolabovala doprava – mimo jiné proto, že zúžený úsek u Humpolce byl obtížně přístupný pro zimní údržbu. Silničáři ale ujišťují, že se situace již nebude opakovat. Jízdní pásy v rozkopaném úseku nechali ještě před Vánoci alespoň částečně rozšířit a nyní jsou podle Jana Kroupy na zimu již plně připraveni. „Aktuálně máme mezi kilometry 0 a 186 dohromady 32 sypačů. Celkem čtyři střediska jsou kompletně v pohotovosti. Pokud je takový spad sněhu, tak sypače jednoho střediska dohromady vysypou 400 tun soli,“ řekl generální ředitel ŘSD.

Další rozšíření začne tento pátek… Jiná věc ale je úplné zprůjezdnění dálnice. I když je D1 venku z nejhoršího, stále je středový dělicí pás rozšířen pomocí provizorních betonových svodidel, jízdní pruhy posunuté doprava, na dálnici se na křižovatkách najíždí přes stopku místo připojovacích pásů a rychlost zůstává omezena na 80 km/h. Změní to postupné odstranění betonových svodidel nebo alespoň přesunutí dále ke středu dálnice, s čímž chce ŘSD začít v pátek ve 21 hodin. V první fázi by měla provizorní svodidla zmizet z tříkilometrového úseku bezprostředně u humpolecké mimoúrovňové křižovatky. „Abychom odstranili tu stopku,“ zdůvodnil Kroupa prioritu úplného zprůjezdnění křižovatky. Práce mají silničáři rozvrženy do čtyř dnů, skončit tedy mají nejpozději v úterý. Zároveň by měla stavební firma začít zasypávat kaverny, které vznikly při předchozích pracích pod středem dálnice.

I po zasypání kaveren ale provizorní svodidla v části úseku ještě budou. Kromě výdutí pod částí jízdních pásů totiž zůstal po firmách, které loni začaly dálnici opravovat, ale v prosinci stavbu vzdaly, také rozkopaný jízdní pás. „Dokončujeme projektovou dokumentaci, která popíše, co vše se musí udělat, aby byla svodidla kompletně odstraněna. To znamená, aby se dokončil střední dělicí pás a následně se svodidla mohla vzít a odvézt úplně pryč,“ zaznělo od Jana Kroupy.

… nebo příští pátek Jan Kroupa spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) přijeli stav dálnice u Humpolce osobně zkontrolovat a během brífinku s novináři je doslova zavál sníh. To také může vzbudit pochybnosti, zda se skutečně podaří práce zahájit v termínu. Jan Kroupa připustil, že by počasí mohlo situaci zkomplikovat. „V případě, že by bylo takové špatné počasí, tak bychom jenom komplikovali řidičům život, a to bychom nechtěli. Máme alternativní termín, kterým by byl další pátek,“ uvedl šéf ŘSD. Modernizace by mohla pokračovat na jaře nebo v létě Silničáři ze situace, která v prosinci na dálnici D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem nastala a nyní doznívá, viní zhotovitele modernizace, tj. italsko-česko-kazašské sdružení TGS Joint Venture. Práce na dálnici začaly loni v březnu a ŘSD o narůstajícím zpoždění hovořilo již v létě, smlouvu však vypovědělo až v prosinci po dopravním kolapsu.

