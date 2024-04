Změny klimatu loni pocítila většina evropské populace. Rok byl v mnoha směrech rekordní

Rok 2023 byl nejteplejším nebo druhým nejteplejším rokem v historii měření. Teploty v Evropě byly nadprůměrné po 11 měsíců v roce, včetně nejteplejšího září v historii měření. V roce 2023 byl také zaznamenán rekordní počet dní s extrémním horkem. V celé Evropě je podle zprávy patrný rostoucí trend v počtu dní se silným tepelným stresem. A má to dopady i na lidské zdraví.

Úmrtnost v důsledku horka se za posledních dvacet let zvýšila přibližně o třicet procent. Vědci odhadují, že k nárůstu úmrtí v důsledku horka dochází v 94 procentech evropských regionů. Přitom veřejnost i zranitelné skupiny (jako třeba senioři) teplo a jeho rizikovost podceňují.

Rok 2023 byl navíc extrémně vlhký. V celé Evropě spadlo o sedm procent více srážek, než je průměr. Díky tomu byly průměrné průtoky v evropské říční síti například v prosinci nejvyšší v historii měření, přičemž mimořádně vysoké průtoky byly zaznamenány na téměř čtvrtině říční sítě. Průtoky v jedné třetině evropské říční sítě překročily vysoký povodňový práh a v šestnácti procentech překročily silný povodňový práh.

Naopak méně bylo sněhu, zejména ve střední Evropě a v Alpách. V Alpách také došlo v roce 2023 k mimořádnému úbytku ledovců, což souvisí s podprůměrnou zimní akumulací sněhu a silným letním táním v důsledku vln veder. V letech 2022 a 2023 ztratily ledovce v Alpách přibližně deset procent svého zbývajícího objemu, uvádí zpráva.

I rozsah arktického mořského ledu zůstal po většinu roku 2023 pod průměrem. Při svém ročním maximu v březnu byl měsíční rozsah o čtyři procenta nižší než průměr a zařadil se tak na páté nejnižší místo v historii záznamů. Při ročním minimu v září byl měsíční rozsah šestý nejnižší, 18 procent pod průměrem.

Rok obnovitelné energie

Zpráva sledovala také to, jak se Evropa na klimatické změny adaptuje. Klíčová je v tom energetika a ta zaznamenala významné změny. Roku 2023 byl v Evropě zaznamenán rekordní podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to 43 procent. Ještě roku 2022 to přitom bylo jen 36 procent. Už druhý rok po sobě tak výroba energie z obnovitelných zdrojů předstihla výrobu ze znečišťujících fosilních paliv.