Změna klimatu nás nezahubí, máme všechny potřebné technologie, říká expert

Budou dominantní. Ano, v tom horizontu patnácti let budou. A proč? Protože to bude ten nejlevnější způsob dopravy. Hlavně pokud máte dům: Na tom budete mít solární panely, ušetříte na daních, a ještě si vyrobíte vlastní palivo. Bude to opravdu mnohem levnější než jezdit na benzinku.

Co se týká katastrof, tak Jižní Amerika, Afrika a Asie utrpí větší škody. Ale zpět k otázce: Nejsem si jistý, jestli ještě budeme mít spalovací motory. V Německu chceme mít do roku 2030 asi 15 milionů elektromobilů, ale myslím, že budeme rádi, když jich bude deset milionů. Příliš jsme je dotovali a když teď dotace skončily, tak se jejich prodeje snižují.

Mým dětem je jedenáct a šest let. Takže za těch patnáct roků už budou dospělé a budou se nás ptát, co jsme dělali. Protože ony budou už žít v mnohem teplejší Evropě, než teď známe – právě Evropa je totiž kontinentem, který je změnou klimatu nejvíce ovlivněný.

Za patnáct let, to bude rok 2039, se bude stále v řadě evropských zemí spalovat uhlí. Ale protože zde máme daně na oxid uhličitý, které zvyšují cenu uhlí, další elektrárny už se nebudou stavět. Když někdo ničí planetu, tak se mu zvýší daně – a když se to podnikání stane dostatečně nevýnosným, tak zmizí.

To jsou technické změny, ale co změny sociální? Přežije třeba vůbec individuální automobilová doprava?

Navíc: Za posledních dvacet let bylo každý rok odstaveno pět jaderných elektráren. Takže abyste udrželi podíl energie z jádra, muselo by vzniknout deset nových jaderných elektráren. Ale my na to v Evropě nemáme lidi ani peníze.

Když teď řeknete „ano, chceme postavit nový reaktor,“ kdo je reálně schopen to udělat? Francouzská, americká i korejská společnost mají ekonomické problémy – a pak už jsou to jen Číňani, ale ti jsou na černé listině USA, takže je žádná banka nebude financovat Jediný, kdo by to opravdu mohl udělat, kdo má personál a know-how, je Rusko. Ale umíte si představit, že by dnes Rusko v Evropě postavilo jadernou elektrárnu?

Takže každý, kdo se bude chovat ekonomicky racionálně, se rozhodne pro větrnou, solární a vodní energii. A za druhé, a vlastně hlavně: Výstavba jaderné elektrárny trvá o deset až patnáct let déle než u obnovitelných zdrojů. Takže to ekonomicky nedává smysl. A to ani nemluvím o tom, že nemáme kam dávat odpad a tak dále.

Bude to zkrátka výhodné. Pokud se něco ukáže pro lidi užitečné, tak to budou používat. Takže za patnáct let budeme mít mnoho elektromobilů, mnoho tepelných čerpadel, také mnoho větrných a solárních elektráren. A nejsem si jistý, jestli přežije jaderná energie. Myslím, že ne, protože je příliš drahá. Je těžké ji financovat, protože když vidíte skutečné náklady, jako v Hinkley Point C ve Velké Británii, tak jsou třikrát až pětkrát vyšší než u větrné nebo solární energie.

Takže spousta lidí v Německu, a já sám taky, čekáme na elektrickou Škodu Octavii. Mám tři děti, takže potřebuju dost prostoru. Takže to může být klidně i Enyaq, ale určitě bude moje příští auto Škoda, protože jako vědec si nemohu dovolit Teslu ani Mercedes. Musíte prostě začít vyrábět levná elektrická auta, cenově pod 20 tisíc euro. Ta si pak koupí každý. Tak daleko zatím nejsme, ale za patnáct let? To bychom být měli.

Zníte jako velký optimista. Čím to?

Napsal jsem knihu, ve které se každý může dočíst, jak zachránit klima a provést energetický přechod, všechno je tam. Technologicky nemusíme vymýšlet nic nového. Je to i ekonomické, protože když předejdeme škodám způsobeným změnou klimatu, bude to mnohem levnější než řešit její důsledky – sucha, hladomory a tak dále.



Mnohem levnější než tahle zkáza je provést energetickou transformaci. A to je kontext, který v té debatě často chybí. Lidé říkají, že energetická transformace ničí náš průmysl. Ne, průmysl je dceřinou společností matky přírody. Pokud zničíme přírodu, nebude žádný průmysl. Pokud se tedy nebudeme k matce přírodě chovat dobře, nebudeme na planetě existovat. Příroda bude žít dál, ale už bez lidského druhu.



Nemyslím si, že jsme odsouzení k záhubě, jsem optimista, protože věřím, že lidé chtějí přežít. A aby přežili, musí se změnit. Co se týče změn, tak už se to děje. Nejpoužívanějším zdrojem energie v nedávné minulosti bylo uhlí. Teď je to pravděpodobně ropa. A co bude dál? Obnovitelné zdroje.



Myslíte si, že v budoucnosti bude vůbec nějaký dominantní zdroj energie?

Ano. Bude to větrná a solární energie, protože je nejlevnější. Do nich jde už dnes globálně 90 procent investic. Zkrátka: Přejděte na větrnou a solární energii. Ne do jaderné energetiky. Ne do uhlí. Ne na ropu.

Ale elektřina je jen část energetiky. Pak máme vytápění budov, máme mobilitu a máme průmysl. Pro elektřinu bude hlavním zdrojem vítr a slunce. A v některých zemích také vodní a geotermální energie. V ostatních odvětvích bude vytápění stále plynem. Mobilita bude stále založena na ropě.

Říkáte tedy, že máme všechny technologie pro změnu? Chybí nám něco, něco malého nebo podceňovaného?



Ne, máme opravdu všechny technologie. Máme úložiště energie. Máme baterie. V masovém měřítku máme přečerpávací vodní elektrárny. Máme jeskyně, kam se dá ukládat plyn, do kterého uložíme přebytečnou energii vyrobenou obnovitelnými zdroji. Vy v Česku máte takové jeskyně taky. Můžeme zkrátka pomocí větru a slunce vyrábět vodík a metan a ty pak ukládat do jeskyní. To je věc, na které jsem pracoval – abychom dokázali propojit elektrické a plynové sítě.



Můžete z elektřiny, která je levná, vyrobený plyn uskladnit na zimu. A v zimním období, když není vítr a slunce, použijeme plynovou turbínu a vyrobíme z plynu opět zelenou elektřinu. Takže problém vyřešen. Máme elektromobily. Máme všechny procesy pro čistý průmysl. Máme topné systémy, tepelná čerpadla. Máme solární energii, biomasu. Všechno je tady. Jediné problematické oblasti jsou suroviny a pracovní síla.



K těm se ještě dostaneme, ale teď mě zajímá ještě něco jiného. Nemůže se objevit nějaká technologie, která by tohle všechno nahradila? Něco úplně nového, třeba fúze.

Ne. Fúze zatím nikdy nefungovala, a to ji zkoumáme už půl století. Ano, udělali jsme jakýsi pokrok, ale potřebujeme do ní investovat další miliardy euro. A vědci, kteří na ní pracují, mi říkali, že potřebují nejméně dalších dvacet let, takže ten koncept neprobádáme dřív než do roku 2045. Tak proč raději nevyužít fúzní reaktor, který prokazatelně funguje? Jmenuje se Slunce.