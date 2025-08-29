Nově objevený dinosaurus měl tak extrémní hroty po celém těle, že to podle paleontologů nedává z hlediska obrany žádný smysl.
Zježenější než ježek. Vědci popsali nejtrnitějšího dinosaura
„Celou svou kariéru jsem se zabývala obrněnými dinosaury. Ale nikdy jsem nic podobného neviděla,“ komentovala rekonstrukci dinosaura paleontoložka Susannah Maidment z Londýnského přírodovědného muzea pro web Science Alert. Tvor, o němž mluví, je nejstarším ankylosaurem, jehož fosilie byla kdy nalezená.
Vědci mu dali jméno Spicomellus afer a žil před asi 165 miliony lety, tedy asi o sto milionů let předtím, než po Zemi chodili slavní tyranosauři. Podle nové rekonstrukce to byl dinosaurus, který se nedal zaměnit s žádným jiným. Trnitějšího obratlovce totiž zatím věda neznala.
Jako z přehnané fikce
Obyvatel střední jury měl trny doslova poseté celé tělo. Ostny mu vyrůstaly z palcátu podobného ocasu, ze hřbetu a stáčely se mu v prstencích kolem boků, hlavně ale tvořily nápadný působivý límec kolem krku. Měřily více než metr. Na rekonstrukci, kterou londýnští paleontologové vytvořili, vypadá ankylosaurus spíš jako něco z přehnaného fantasy románu než jako zvíře, jež reálně chodilo po Zemi.
Spicomella už vědci znali dříve, ale z jediné kosti o něm moc nezjistili. Pak ale přišel další objev. Roku 2023 našel marocký zemědělec při práci na poli něco, co tam zjevně nepatřilo – obrovské kosti, jež vyplavily záplavy. Londýnští paleontologové okamžitě vyrazili na místo, aby zjistili víc.
Kostí tam našli takové množství, že z nich bez problémů rekonstruovali podobu dinosaura. Ve studii, kterou vydali v prestižním odborném žurnálu Nature, popsali, že na všech nalezených žebrech měl tvor nějaké hroty. Nic takového u žádného jiného ankylosaura ani jiného obratlovce nikdy nepozorovali. A něco tak bizarně výjimečného ve vědě vždy vyvolává otázku.
Proč?
U ankylosaurů se předpokládá, že jim jejich brnění sloužilo především při obraně před predátory, což tehdy byli hlavně megalosauři a allosauři – a konkrétně v Africe až devítimetrový Afrovenator abakensis. Jenže u nově objeveného druhu jsou trny, hroty a kostěná kopí, jež z jeho těla vybíhají, příliš extrémní na to, aby měla nějaký praktický význam.
Když selžou hypotézy o využití pro obranu nebo útok, většinou přírodovědci vsadí na druhou možnost v pořadí – sex. Vědci tak předpokládají, že zejména trny kolem krku sloužily nejspíš k předvádění se před samicemi nebo k rituálním soubojům s ostatními nápadníky. Jejich role by se tedy dala asi nejlépe přirovnat k hypertrofovaným kusadlům brouka roháče nebo rozvětvenému paroží jelenů.
Pozoruhodné na tomto nálezu je hlavně to, že taková vlastnost se většinou objevuje až v průběhu evoluce, kdy se postupně tento znak zvětšuje. Jenže, jak se píše v úvodu článku, tentokrát jde o vůbec nejstarší dochovaný nález ankylosaura, což nedává moc smysl. Nahrávalo by to úvaze, že tito dinosauři by mohli být mnohem starší, jen se zatím nepovedlo najít jejich pozůstatky.
Vědci z londýnského týmu teď pokračují ve výzkumu na místě nálezu (které v obavách před pašeráky a zloději tají) a doufají, že by tam mohli narazit na další kosti, které by pomohly příběh těchto fascinujících zvířat odvyprávět ještě detailněji a barevněji.