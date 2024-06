Země se rekordně otepluje, tempo změn ale nezrychluje, spočítali vědci

Loňský rok byl překvapivě teplý. Podle skupiny klimatologů ukazuje analýza na to, že přes toto výrazné oteplení nejsou důkazy, že by se rychlost klimatické změny zvyšovala.

V loňském roce dosáhla rychlost oteplování 0,26 stupně Celsia za dekádu – oproti 0,25 stupně Celsia v roce předchozím. Podle Forstera to není významný rozdíl. „Rozhodnutí jednat v oblasti klimatu se stalo politickým tématem, ale tato zpráva by měla lidem připomenout, že ve skutečnosti jde v zásadě o rozhodnutí zachránit lidské životy,“ upozornila klimatoložka z Wisconsinské univerzity Andrea Duttonová, která nebyla členkou mezinárodního týmu. „Podle mě je to něco, za co stojí bojovat,“ doplnila.

Tým autorů určil, že loňský rok byl o 1,43 stupně Celsia teplejší než průměr let 1850 až 1900, přičemž 1,31 stupně z toho pocházelo z lidské činnosti. Zbývajících asi osm procent oteplení je způsobeno převážně přirozeným jevem El Niňo, který dočasně otepluje oblast středního Pacifiku a v důsledku mění počasí po celém světě. Vliv na oteplování mělo také silné zvýšení teplot podél Atlantiku a další náhodné jevy spojené s kolísáním počasí. V širším časovém horizontu deseti let, kterému vědci dávají přednost před jednotlivými roky, se svět od předindustriální doby oteplil o 1,19 stupně Celsia, uvádí zpráva v časopise Earth System Science Data.

Do překročení hranice zbývá čtyři a půl roku

Zpráva také uvádí, že vzhledem k tomu, že svět bude nadále využívat uhlí, ropu a zemní plyn, Země pravděpodobně za 4,5 roku dosáhne bodu, kdy se už nebude moci vyhnout překročení mezinárodně uznávané hranice oteplení: tedy 1,5 stupně Celsia.