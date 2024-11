Wuchanští vědci vytvořili umělé receptory pro koronaviry. Chtějí zamezit další pandemii

Tomáš Karlík

před 24 m minutami | Zdroj: Nature

3D model spike proteinu, jímž virus SARS-CoV-2 proniká do buněk

Tým mikrobiologů a virologů z univerzity ve Wu-chanu ve spolupráci s kolegy z Čínské akademie věd a Washingtonské univerzity zjistil, že je možné použít geny koronavirů k vytvoření receptorů, které lze přidat do lidských nebo zvířecích buněk. Cílem je urychlit výzkum ochrany před těmito nebezpečnými viry.

SARS, MERS, covid-19. Tři smrtící viry spojuje jedno – všechny patří do skupiny koronavirů. Tyto mikroorganismy se vyskytují u zvířat a umí z nich poměrně snadno „přeskočit“ na člověka, jak se opakovaně ukázalo. Vědci se proto snaží, aby byli na další případné pandemie co nejlépe připraveni. Když se koronavirus dostane do lidského těla, pokouší se tam navázat na buňky. Provádí to dobře známým „spike proteinem“, tedy jakýmsi klíčem, pomocí něhož se snaží odemknout přístup do buňky. Většinou to není lehké, protože tento hrot musí zapadnout do správného „zámku“, tedy bílkoviny na povrchu buňky, které se říká receptor. Konkrétně SARS-Cov-2 si ale vytvořil doslova „paklíč“, který se umí vlámat do receptorů velmi snadno – právě proto je tak nakažlivý.

Protože je složité virové nemoci léčit, snaží se vědci zabránit virům, aby dokázaly do buněk vůbec pronikat. Aby to ale mohli testovat, musí najít způsob, jak chování nejrůznějších koronavirů napodobovat. Jenže najít vzorky a pěstovat je v laboratořích je nejen obtížné, ale i nebezpečné. Stále například existují podezření, že SARS-CoV-2 mohl uniknout právě z Wuchanského institutu virologie – byť pro ně neexistují silné důkazy. Právě proto, aby byla práce s viry bezpečnější, se vědci rozhodli místo toho sbírat vzorky genomů koronavirů. Na takových vzorcích se dá „vypěstovat“ spike protein identický s tím, který by přirozeně vyrostl na původním viru – a to aniž by vědci pracovali s živým virem, jenž by mohl někam uniknout. Problémem je ale v tom najít lidskou buňku s receptorem kompatibilním se spike proteinem daného koronaviru.