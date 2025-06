Webbův teleskop přes svit hvězdy našel dvojče Saturnu

Když astronomové vedení Anne-Marie Lagrangeovou sledovali hvězdu TWA 7 pomocí Webbova dalekohledu, všimli si, že v disku hmoty kolem ní svítí slaboučký zdroj infračerveného záření. Zaujalo je to a podívali se na data podrobněji.

Zjistili, že tato kosmická světluška bliká od své hvězdy ve vzdálenosti asi padesáti astronomických jednotek (AU), což odpovídalo tomu, jak daleko by od takového typu hvězdy mohla existovat planeta. A současně by vlastnosti tohoto pevného tělesa vysvětlovaly některé zvláštnosti typické pro hmotu v okolí hvězdy TWA 7, jež leží 111 světelných let od Země.

Přímé pozorování

Pak vědci využili dalších možností Webbova dalekohledu, konkrétně takzvaného vysoce kontrastního zobrazování. Tato technika umožňuje astronomům přímo detekovat planety, které by se jinak ztratily ve světle hostitelské hvězdy. To pomohlo potvrdit, že se tam opravdu zdroj infračerveného světla nachází, a odhalilo zajímavé detaily o něm.

Tento zdroj se nachází v mezeře v jednom ze tří prachových prstenců, které byly kolem TWA 7 objeveny při předchozích pozemních pozorováních. Jeho jasnost, barva, vzdálenost od hvězdy a poloha v prstenci odpovídají teoretickým předpovědím, které naznačují, že by se mohlo jednat o mladou, chladnou planetu o hmotnosti Saturnu, která formuje okolní disk trosek.