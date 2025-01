V jedné předaleké galaxii našel Webbův dalekohled čtyřicet nových hvězd

Kupa galaxií Abell 370, která se nachází téměř 45 miliard světelných let od Země, obsahuje několik světelných oblouků, včetně „Dračího oblouku“ (vlevo dole uprostřed). Tyto oblouky jsou způsobeny gravitačním čočkováním, kdy je světlo ze vzdálených galaxií daleko za masivní kupou galaxií přicházející k Zemi ohýbáno kolem Abell 370 její mohutnou gravitací, což vede ke zkresleným obrazům

Až donedávna se zdálo, že se ve vzdálených galaxiích nedají rozeznat jednotlivé hvězdy. Splývají totiž ve světlo celých galaxií. Jenže nové technologické vylepšení to teď umožnilo a vědci díky němu odhalili rovnou čtyři desítky konkrétních hvězd.

Při pohledu do vzdáleného vesmíru se jednotlivé hvězdy ztrácejí a vidět zůstávají jen mnohem větší a jasnější objekty, jako jsou galaxie. Teď se ale astronomům podařilo použít vesmírný dalekohled Jamese Webba, aby pomocí něj pořídili snímky více než čtyřiceti jednotlivých hvězd v galaxii, která je tak vzdálená, že její světlo k Zemi putovalo od doby, kdy byl vesmír jen z poloviny starý.

Pozorování jednotlivých hvězd, které leží víc než šest miliard světelných let od Země, se v astronomii obecně považuje za nemožné. Vědci z Arizonské státní univerzity, kteří za studií stojí, to přirovnávají k pokusu najít dalekohledem ze Země jednotlivá zrnka prachu v měsíčních kráterech. Ale teď se jim to přesto podařilo, hlavně díky triku, který se označuje jako gravitační čočkování.

Pomocí dat z Webbova dalekohledu astronomové pozorovali galaxii Dračí oblouk vzdálenou téměř 6,5 miliardy světelných let od Země. V této vzdálené galaxii mezinárodní tým identifikoval mnoho jednotlivých hvězd.