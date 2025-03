Vědci vymysleli, jak ve virtuální realitě ochutnat krev, polibek či bujón

Skupina amerických vědců přišla na to, jak dát hráčům videoher možnost ochutnat virtuální světy, v nichž se pohybují. Malé zařízení, které se umístí do úst a simuluje nejrůznější chutě, může mít i terapeutické účely.

K tomu, aby se virtuální realita v zábavním průmyslu prosadila víc, jí stále něco chybí. Například stimuluje jen dva smysly – zrak a sluch. Teď vědci představili možnost, jak zážitek obohatit. Vymysleli a sestrojili nové rozhraní, které umožňuje ve virtuální realitě vnímat také chutě. Popsali jej ve studii v odborném časopise Science Advances.

Kdyby hráč vybavený tímto rozhraním ve videohře ochutnal nějakou potravinu nebo políbil jinou postavu, opravdu by cítil kyselost citronu, sladkost jahody nebo slanou příchuť rtů. A kdyby dostal ránu v bojové hře, možná by cítil na jazyce i krev. Autoři ale nemyslí jen na hry, naznačují, že by mohlo najít uplatnění třeba i v hubnutí.

Přístroj umí v závislosti na elektronických podnětech uvolňovat přímo do úst chemické látky, které představují všechny chutě: sladkou, kyselou, hořkou, slanou a také umami.